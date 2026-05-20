L’avviso è destinato alla frequenza dei centri estivi per bambini/ragazzi da 0 a 17 anni
Il Comune di Ladispoli ha emesso l’avviso pubblico per l’individuazione delle famiglie beneficiarie del contributo per la frequenza di centri estivi, destinati a bambini/ragazzi da 0 a 17 anni, residenti nel Comune di Ladispoli, nel periodo 01 giugno 2026 – 15 settembre 2026.
Le istanze vanno trasmesse, nelle modalità previste nell’Avviso, esclusivamente dalle ore 09:00 del 01/07/2026 alle ore 13:00 del 14/09/2026.
A questo link l’avviso pubblico e i modelli necessari per la domanda:
https://www.comune.ladispoli.rm.it/novita/avvisi/avviso-pubblico-per-l-individuazione-del-contributo-per-la-frequenza-di-centri-estivi-2026