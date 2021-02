Share Pin 7 Condivisioni

Santa Marinella, auto a fuoco sulla via Aurelia

Una smart è andata in fiamme poco fa sulla statale Aurelia al km 55.300 in direzione Santa Marinella. Il conducente, un ragazzo di 26 anni, ha visto uscire fuoco dal vano motore e si è subito fermato. Appena sceso, si sono sviluppate le fiamme. I VVF intervenuti hanno estinto le fiamme e messo in sicurezza l’area.

Sul posto presente anche una pattuglia dei Carabinieri e una ambulanza. Il ragazzo, infatti, per recuperare i documenti nell’auto aveva respirato fumo. E’ in buone condizioni.

La colonna di fumo era visibile fino alla cittadina.