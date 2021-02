Share Pin 24 Condivisioni

“Coloriamo la nostra città”, riqualificata la scuola dell’infanzia Ilaria Alpi a Ladispoli

“Coloriamo la nostra città”, riqualificata la scuola dell’infanzia Ilaria Alpi a Ladispoli

Non si fermano le attività di “Coloriamo la nostra città”

Nelle immagini il plesso dell’infanzia Ilaria Alpi riqualificata dagli artisti.

“Grazie – si legge in un post social – alle insegnanti Paola Morlacca e Daniela Serra per la collaborazione e la dirigente Bevilacqua e l’assessore Bitti per i vari nulla osta. Insieme si può fare. Un immenso grazie all’artista Monica Marra”.

L’attività di “coloriamo la città” non si ferma e si da appuntamento al prossimo sabato.