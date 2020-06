Santa Marinella, attivati gli impianti fotovoltaici nei locali comunali

Condividi Pin 1 Condivisioni

Svolta green nella Perla del Tirreno

E-distribuzione ha provveduto nella giornata di ieri ad allacciare alla Rete l’impianto fotovoltaico da 15 kWp posto sul tetto della sede Comunale di Lungomare Marconi n°101 e l’impianto da 9 kWp posto sul tetto del Circolo Over 60 in via Aurelio Saffi n° 22.Entrambi gli impianti sono stati realizzati con contributi Regionali Sono stati impiegando componenti di elevata qualità come i moduli fotovoltaici Bisol XL 380 e gli inverter Growatt.Gli impianti produrranno oltre 27.000 kWh l’anno di energia elettrica pulita, pari al consumo annuo di 10 famiglie medie.Installazione a cura della Resit Srl di Roma, quale azienda aggiudicataria , guidata dal Direttore Tecnico Ing. Alessandro Rocca e sotto la supervisione del Progettista e Direttore dei Lavori designato dal Comune Ing. Giancarlo Ottaviani.Tidei: dall’ottenimento del finanziamento, in tempi rapidissimi abbiamo messo in esercizio ben due impianti fotovoltaici complessi e di ultima generazione. Rispetto per l’ambiente ma soprattutto risparmio. Con i pannelli installati sulla sede Comunale l’Ente avrà un notevole risparmio annuo sulla bolletta, viceversa, il centro anziani , potrà addirittura avere dei piccoli introiti derivanti dalla produzione di energia elettrica ulteriore rispetto a quella utilizzata. Gli introiti ovviamente saranno utilizzati a beneficio della struttura e degli aderenti al circolo.