4 giugno 1944, Sassoli: “Roma finalmente gioì”

Condividi Pin 0 Condivisioni

Il Presidente del Parlamento Europeo David Sassoli ricorda una delle tappe più importanti della Seconda Guerra Mondiale, la liberazione di Roma

di Marco Di Marzio

4 giugno 1944, la liberazione di Roma

Affida a questa breve nota il suo pensiero ad uno degli eventi più importanti della Seconda Guerra Mondiale, che riguarda da vicino l’Italia. Il Presidente del Parlamento Europeo David Sassoli ha voluto oggi, 4 giugno, infatti ricordare la liberazione di Roma con queste parole: “Non più tetre, lugubri adunate di regime, ma feste gioiose all’arrivo degli americani. Spazzato via il nazifascismo, Roma, liberata, quel giorno finalmente gioì.” La storia per non dimenticare.