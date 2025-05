Santa Marinella: Alla Visitazione una Messa per suor Vincenza Minet –

Una cerimonia sentita ed emozionante si è svolta venerdì mattina presso il Santuario della Visitazione alla presenza del Vescovo S.E. Monsignor Gianrico Ruzza, della Madre Generale Suor Maddalena Ergasti e del Sindaco Pietro Tidei, La Messa è stata celebrata in ricordo di Suor Vincenza Minet, madre generale fondatrice della famiglia religiosa “Ancelle della Visitazione”, che si è spenta nell’agosto del 2021 all’età di quasi 100 anni e le cui spoglie nei giorni scorsi sono state trasferite dal cimitero comunale presso la Cappella Funeraria adiacente il Santuario.

In tanti hanno voluto prendere parte alla cerimonia dell’Eucarestia di commemorazione presieduta dal Vescovo Monsignor Ruzza, che insieme a Madre Maddalena, ha ricordato Suor Vincenza, donna di immensa fede che ha dedicato la sua esistenza ai più fragili, agli anziani e ai più deboli.

“Conservo un ricordo affettuoso e indelebile di Madre Vincenza, che ho ammirato per la sua forza e determinazione. Una persona di grande umanità e fede, amata dalle consorelle e da tutti coloro che l’hanno conosciuta”, ha commentato il sindaco Tidei.

Il Primo Cittadino ha ricordato gli anni in cui Suor Vincenza, arrivata negli anni’80 a Santa Marinella decise, con altre consorelle, di realizzare la grande struttura di assistenza sanitaria destinata all’accoglienza di anziani non autosufficienti nei pressi del vecchio convento dei Bonizi. Nel 1999 la Congregazione delle Ancelle venne riconosciuta ufficialmente dal papa Giovanni Paolo II e oggi le suore si dedicano all’assistenza degli infermi anche in altre parti del mondo come in Camerun, dove si recherà nuovamente in visita il prossimo settembre il sindaco Tidei, in Brasile e nelle Filippine.