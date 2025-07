Santa Marinella: al via la distribuzione di cibo per gatti –

Martedì mattina presso il palazzo del Municipio di via Cicerone sono state consegnate ben due tonnellate di cibo per i gatti appartenenti alle colonie feline del territorio comunale.

L’iniziativa del Comune di Santa Marinella è stata accolta con successo e il sindaco Pietro Tidei, coadiuvato dal personale dell’ente, ha potuto centinaia di scatole e buste di mangime secco ed umido ai referenti delle colonie feline autorizzate dalla ASL.

“L’Amministrazione Comunale vuole ancora una volta dimostrare vicinanza e attenzione nei riguardi degli animali, in questo caso dei gatti randagi, accolti e curati dai volontari della nostra città- ha affermato il Sindaco- Abbiamo voluto provvedere a fornire un sostegno rivolto ai numerosi Referenti di Colonie Feline insistenti nel territorio, accogliendo le numerose richieste di mangime che ci pervengono soprattutto nel periodo dell’anno con il clima caldo che rende ancor più fragili i gatti”.

Prosegue quindi l’impegno dell’Amministrazione Comunale a favore dei diritti degli animali. Allo stesso modo, il Comune riconosce il prezioso lavoro svolto dai volontari che si dedicano alla cura dei randagi. La distribuzione del cibo è stata realizzata tramite un avviso pubblico approvato con delibera di giunta num. 134 del 11-06-2025, dove venivano invitati i Referenti delle Colonie Feline del Comune di Santa Marinella, regolarmente registrate e censite presso la ASL territorialmente competente, a presentare richiesta per la fornitura di cibo anno 2025.

“Ringrazio gli uffici preposti che hanno portato a compimento le iniziative e i volontari referenti delle colonie feline per la loro opera di cura, indispensabile in una società civile che promuove la tutela dei gatti che vivono in libertà. Ricordo che la legge vieta a chiunque di maltrattare e spostare i gatti dal loro habitat”, ha spiegato il sindaco Tidei.