Il Comune di Santa Marinella ottiene la Bandiera Lilla per il turismo accessibile –

Santa Marinella è il primo Comune del Lazio ad avere la Bandiera Lilla, consegnata dal presidente Roberto Bazzano nelle mani del sindaco Pietro Tidei e del consigliere con delega al turismo Alessio Manuelli.

Nei prossimi giorni sarà sancita l’ufficialità del riconoscimento a livello nazionale con la pubblicazione sul sito dell’associazione . Il progetto «Bandiera Lilla» è nato nel 2012 con l’obiettivo di favorire il turismo da parte di persone con disabilità, premiando e supportando quei Comuni che, con lungimiranza, prestano una particolare attenzione a questo target turistico. La bandiera lilla aiuta le persone con disabilità a conoscere da vicino le mete accessibili ed inclusive per le proprie vacanze.

“Questo riconoscimento premia i Comuni attenti al turismo inclusivo e impegnati sviluppare e migliorare servizi e progetti che facilitano la fruizione dei luoghi turistici- spiega il sindaco Tidei- Siamo molto orgogliosi di ricevere questo riconoscimento, che è frutto di un processo di valutazione e verifiche sul territorio”.

Un iter che l’Amministrazione Comunale ha intrapreso un paio di mesi fa e di cui si è occupato il consigliere Alessio Manuelli, delegato al turismo.

“La bandiera Lilla non è solo un riconoscimento, è un impegno per il futuro a migliorare costantemente l’accessibilità dei servizi turistici- afferma il Consigliere- Abbiamo deciso di candidare la nostra città nella convinzione che si tratti di un’opportunità per tutta la comunità. I servizi turistici accessibili migliorano l’esperienza di viaggio per tutti. Aver avuto la conferma, dopo le verifiche e le valutazioni, che siamo sulla strada giusta è motivo di orgoglio e stimolo a continuare su questa strada”.

Nel Lazio, il Comune di Santa Marinella è il primo a poter issare la Bandiera Lilla e entrare nella mappa dei luoghi turistici italiani consigliati ai turisti con disabilità.

“Lavoriamo per poter avere altri riconoscimenti di levatura nazionale che convalidino l’impegno di questa Amministrazione Comunale a sostenere il turismo, fonte importantissima per l’economia del territorio- aggiunge Tidei- Santa Marinella merita di essere annoverata tra le città con il mare più pulito della costa, come tra l’altro è confermato dai rilevamenti di Arpa Lazio. Il tutto esaurito registrato in questa stagione conferma che siamo sulla strada giusta e che abbiamo ancora margine di miglioramento”, conclude il sindaco Tidei