La Multiservizi Caerite approva il bilancio d’esercizio: la Municipalizzata produce ancora utili

Il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti ringrazia l’Amministratore Unico Remo Tagliacozzo: “Risultato frutto del lavoro gestionale ottimale svolto in questi anni”

Il bilancio d’esercizio dell’anno 2024 della Multiservizi Caerite chiude in attivo. Si è svolta nella mattinata di mercoledì 30 luglio l’assemblea dei soci della Municipalizzata del Comune di Cerveteri: un risultato con il segno positivo, con un utile pari a 15.549euro, in perfetta linea con l’esercizio precedente, frutto di un’azione congiunta di numerosi fattori tra cui l’apertura della sesta farmacia comunale che ha di fatto consentito di incrementare notevolmente il fatturato dell’azienda.

“Un risultato che conferma la solidità della politica gestionale su cui sempre, come Amministrazione comunale, abbiamo approntato e portato avanti per la Multiservizi Caerite – ha dichiarato il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – il modello organizzativo e gestionale costruito e realizzato dall’Amministratore Unico, in perfetta sinergia con il Comune, coinvolgendo tutte le risorse umane presenti in azienda, il potenziamento del settore farmaceutico, con l’attivazione di numerosi servizi gratuiti, unitamente all’attività di contenimento dei costi, ed una attenzione continua e costante alla gestione economico-finanziaria hanno portato dunque ad un nuovo risultato positivo”.

“L’Assemblea dei Soci svoltasi – prosegue il Sindaco di Cerveteri – ha rappresentato anche l’ultimo atto da Amministratore Unico della municipalizzata del Dottor Remo Tagliacozzo, che da venerdì 1° agosto non sarà più in carico nella nostra città a seguito della sua partecipazione ad un bando pubblico che lo vedrà impegnato in un altro prestigioso ruolo. Ci tengo dunque con l’occasione a ringraziarlo di vero cuore per il lavoro svolto per Cerveteri e per la nostra municipalizzata in questi anni: con la sua competenza, capacità e le sue doti manageriali, ha rappresentato sin dal suo insediamento un importante valore aggiunto per l’Amministrazione comunale e per la Multiservizi Caerite. A lui, l’augurio per un futuro ricco di soddisfazioni e di nuovi importanti traguardi”.

“A questo – prosegue la Gubetti – è doveroso sottolineare anche l’importante opera di azzeramento delle posizioni debitorie verso terzi delle società partecipate della Municipalizzata, ovvero l’Ambiente Caerite e la Trasporti Caerite, entrambe poste da tempo in liquidazione e per le quali ci auspica la chiusura a breve. Una scelta manageriale portata avanti dall’Amministratore unico, che come Amministrazione abbiamo fortemente voluto e per la quale abbiamo dato mandato di procedere fino all’azzeramento delle pendenze”.

“Subito dopo aver ufficializzato le sue dimissioni dal ruolo di Amministratore Unico – conclude il Sindaco – abbiamo immediatamente attivato l’iter per la pubblicazione dell’avviso per la ricerca di una nuova figura professionale che possa prenderne il posto. I termini di presentazione della domanda si sono conclusi nei giorni scorsi e nei prossimi giorni avvieremo l’analisi delle varie candidature”.

“Un ulteriore ringraziamento – chiosa la Gubetti – ci tengo infine a rivolgerlo al Revisore dei Conti il Dottor Andrea di Veroli e al collegio dei Sindaci presieduto dalla Dottoressa Ilaria Sterpa, insieme alla Dottoressa Carmencita Visone e al Dottor Mario Carbonari, per la costante presenza e supporto nella gestione. Infine, un plauso e un ringraziamento sono per Alessandro Gazzella, Assessore al Bilancio e ai Rapporti con la Municipalizzata del nostro Comune per il grande lavoro che sempre svolge in materia economica-finanziaria e per le modalità di gestione dei rapporti tra il nostro Ente e la Multiservizi Caerite”.