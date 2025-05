Santa Marinella: al “Porticciolo torna la Festa del Riccio e del Mare” –

Prende il via questo fine settimana la “Festa del Riccio e del Mare” al Porticciolo “Marina” . L’evento si svolgerà il 24, il 25 maggio, il 7 e l’8 giugno ed è organizzato da Istinto Social Lab 4 Business aps, in collaborazione con il Comune di Santa Marinella. Partner dell’evento sono la Guardia Costiera – Comando Locamare di Santa Marinella e la Lega Navale.

“Questa iniziativa rientra nelle intenzioni dell’Amministrazione di tutela e salvaguardia del nostro mare ed particolare del riccio di mare, un tesoro del nostro ecosistema marino, sempre più vulnerabile. L’obiettivo della manifestazione è quello di sensibilizzare tutti sull’importanza di promuovere pratiche di pesca sostenibile e un consumo consapevole ”, ha affermato il Sindaco Pietro Tidei.

“Crediamo che eventi come la Festa del Riccio e del Mare, vadano riproposti ogni anno, perché possono diventare un appuntamento atteso per i residenti e i visitatori, di conseguenza un volano per le attività economiche presenti in città- ha commentato il consigliere Emanuele Minghella, delegato alle attività produttive- La degustazioni previste nel programma esalteranno la qualità e l’eccellenza offerta dai nostri ristoratori locali, riconosciute nel Lazio”.

“La manifestazione, giunta alla sua seconda edizione, è stato finanziata con fondi previsti dalla legge regionale sull’ Etruria Meridionale, destinati a progetti di valorizzazione del territorio e del patrimonio archeologico e culturale. Un importante occasione per promuovere la nostra città e il nostro territorio”, ha dichiarato la Consigliera Fratarcangeli, delegata al marketing territoriale.

L’evento si propone di unire tradizione e innovazione ispirata ai principi della Blue Economy, offrendo workshop, seminari tecnici, laboratori didattici e altre iniziative che verranno realizzate direttamente nelle scuole e al Porticciolo.

Tra le attrazioni principali, lo show-cooking e le gare di cucina che vedranno protagonisti aspiranti chef e appassionati, tutti impegnati a creare piatti alternativi al riccio di mare, sotto la guida di esperti del settore.

Il programma prevede tre spazi fronte darsena, un’ Area Show ovvero un’arena culinaria dove si realizzeranno le competizioni, gli show cooking con ricette salvariccio ed alcuni laboratori tematici, la Riccio Lounge dove troveranno spazio Masterclass, talk tecnici ed emozionali e workshop, la Terrazza per i bambini che ospiterà iniziative di animazione per i più piccoli. La partecipazione è libera ed aperta a tutti. Di seguito il link del sito dove potersi iscrivere alle masterclass, laboratori, degustazione e gare: https://www.festadelriccioedelmare.it/