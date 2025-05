Ladispoli, Grando: “Approvata manovra di bilancio: fondi per sociale, scuole, strade, cultura e turismo”

Riceviamo e pubblichiamo:

Nella seduta che si è svolta ieri il Consiglio Comunale ha approvato una importante manovra di bilancio da oltre 8 milioni di euro.

Il criterio per la ripartizione delle risorse è stato quello che la mia Amministrazione ha utilizzato fin dal suo insediamento, garantendo ai Servizi Sociali la priorità nell’assegnazione delle risorse necessarie per supportare le fasce sociali più deboli.

Ed infatti, tutte le risorse richieste dagli uffici sono state accolte, con oltre un milione di stanziamenti che vanno ad aggiungersi ai quasi 6 milioni di euro già stanziati in sede di approvazione di bilancio.

Abbiamo quindi incrementato i fondi per l’assistenza domiciliare per disabili e anziani, le rette per il ricovero in istituto dei minori non accompagnati, per gli anziani nelle residenze sanitarie assistite, e per altri progetti a supporto delle fasce più vulnerabili della nostra comunità.

Abbiamo inoltre costituito un fondo di 110.000 euro, destinati alle famiglie in difficoltà economica, per erogare un contributo contro il caro bollette del gas.

La spesa relativa ai Servizi Sociali, dunque, si conferma come la prima voce del nostro bilancio.

Sul fronte dei lavori pubblici e delle manutenzioni abbiamo stanziato ingenti somme per finanziare una serie di interventi di riqualificazione urbana, volti a migliorare la qualità della vita dei cittadini e alla valorizzazione del nostro patrimonio immobiliare.

Nello specifico, abbiamo previsto 200.000 euro per la riqualificazione del parco giochi di Via dei Fiordalisi (di fronte all’oratorio della Parrocchia del Sacro Cuore), 200.000 euro per completare l’allestimento del parco pubblico di Via Firenze, 170.000 euro per il completamento della nuova mensa scolastica, 100.000 euro per la manutenzione straordinaria dei plessi scolastici, 150.000 euro per l’abbattimento delle barriere architettoniche nelle scuole, un milione di euro per il rifacimento del manto stradale delle strade di campagna, che vanno ad aggiungersi ai 5.7 milioni già stanziati per le strade e i marciapiedi cittadini, oltre ad una serie di altri interventi minori.

Un’altra importante novità riguarda la creazione di un centro di aggregazione giovanile che sorgerà accanto alla biblioteca comunale, per il quale abbiamo stanziato 120.000 euro che serviranno per la ristrutturazione e l’allestimento dell’immobile. Ci saranno aule multimediali, aule studio, aule laboratorio e tutto ciò che servirà per dare ai nostri ragazzi la possibilità di socializzare e apprendere nuove conoscenze.

Ladispoli, Grando: “Approvata manovra di bilancio: fondi per sociale, scuole, strade, cultura e turismo”

Una parte delle risorse (circa il 3 % del bilancio) è stata destinata anche a promuovere iniziative turistiche, culturali e sportive, con l’obiettivo di rendere Ladispoli un luogo sempre più accogliente e attrattivo e per supportare le associazioni locali attive in tutti i settori.

Ricordo che quest’anno la nostra città ospiterà la 6ª edizione del Summer Fest, la quarta edizione dell’Air Show delle Frecce Tricolori, la terza edizione del Concerto di Capodanno, la seconda edizione della Biennale d’Arte, oltre ad una lunga serie di eventi culturali e sportivi che ci accompagneranno per tutto il 2025.

Ringrazio per la collaborazione e l’impegno profuso i Consiglieri della maggioranza, gli Assessori, i delegati e tutto il personale comunale, con una particolare menzione per il Responsabile della Ragioneria Dott. Renato Barbato.

Questa manovra rappresenta un ulteriore passo in avanti nel percorso di crescita e sviluppo che la nostra Amministrazione sta portando avanti con serietà, responsabilità e visione.

Continueremo a mettere al centro le persone, i bisogni concreti dei cittadini, ad investire nel futuro dei nostri giovani, nel decoro urbano e nella promozione del territorio, per costruire giorno dopo giorno una Ladispoli più giusta, moderna e vivibile.

Il Sindaco Alessandro Grando