Cerveteri, Bucchi (FDI): “Inizieranno nei prossimi giorni i lavori di rifacimento del manto stradale di Via Doganale” –

Inizieranno nei prossimi giorni i lavori di rifacimento del manto stradale di Via Doganale nel tratto interessato negli ultimi mesi da alcuni scavi per la messa in opera di tubazioni e cavi elettrici. I lavori che saranno finanziati dalla ditta che ha eseguito gli scavi accennati, interesseranno poco più di un chilometro di strada in prossimità del centro della frazione di Borgo S.Martino. Ci auguriamo che da parte sua, intervenga anche il comune con tutti gli accorgimenti possibili per contrastare l’alta velocità da parte di indisciplinati, in particolar modo nel tratto di Via Doganale che va dalle uscite di Valcanneto fino al bivio con via Settevenepalo. Pericolo, quello dell’alta velocità attenzionato più volte in consiglio comunale anche se, alle promesse dell’amministrazione Gubetti non hanno ancora fatto seguito i fatti nonostante i continui solleciti e, gli incidenti degli ultimi anni. Urgenti, inoltre, la bonifica del marciapiede dalla Via Aurelia a Valcanneto e nel tratto urbano dal bivio di Via Fosso di Valle del Canneto fino alla casa cantoniera e la riparazione dei numerosi lampioni spenti da dicembre 2024.

Così il consigliere Luigino Bucchi (FDI) attraverso il suo profilo social.