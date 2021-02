Share Pin 10 Condivisioni

Primo incontro tra Amministrazione, Federazione italiana sci nautico e surf e alcuni imprenditori locali

Santa Marinella, al Banzai sarà realizzato uno “stadio del surf” –

Santa Marinella e il surf sono un connubio storico del territorio innegabile: in città ci sono alcune delle poche località del Mediterraneo dove poter cavalcare le onde.

Da decenni al centro dell’agenda politica di quasi tutti i sindaci, anche l’attuale amministrazione sembra voler fare qualcosa per supportare questa attività sportiva che attira turisti in città da tempo.

Si è così svolto un primo accordo programmatico tra l’amministrazione comunale di Santa Marinella e la federazione di sci nautico e surf per la realizzazione di uno stadio del surf nella famosa spiaggia di Banzai e creare nuovi spot lungo il litorale di Santa Marinella.

All’incontro hanno partecipato il Sindaco Pietro Tidei, la delegata al demanio e spiagge Danila Verzilli e il Dottor Luciano Serafica, presidente nazionale della federazione, oltre ai gestori di alcuni stabilimenti balneari della città.

Il progetto

“Il progetto, molto articolato, prevede di contemplare le esigenze di tutela della costa colpita dal fenomeno dell’erosione marina, attraverso la realizzazione delle barriere soffolte”, spiega Tidei.

“L’iniziativa che avrà una grande potenzialità di sviluppo economico del nostro territorio legata alla valorizzazione di alcuni tratti di litorale, già frequentati dagli appassionati di questo sport acquatico che fa sempre più proseliti”.

Il Sindaco Tidei ha già dato mandato a due architetti di redigere, in tempi brevi, uno studio della costa, per meglio individuare le zone dove creare i vari spot da lasciare a disposizione dei surfisti.

“È indubbio, che i maggiori investimenti saranno fatti sulla famosa spiaggia di Banzai, nota in tutto il mondo e frequentata da molti surfisti provenienti da tutt’Italia” si legge nel comunicato ufficiale.

“La spiaggia sarà dotata di due torri faro che illumineranno lo specchio acqueo permettendo di surfare anche nelle ore notturne, specialmente nel periodo estivo.

Prevista anche la realizzazione di servizi, infrastrutture, come bungalow bagni e spogliatoi, oltre ad una club house.

Si tratta con certezza di una iniziativa in grado di dare una speranza di rinascita alle due località balneari di Santa Severa e Santa Marinella, che in tal modo si candidano a divenire capitali italiane del surf e questo porterà indubbi benefici anche in termini di presenze turistiche sul territorio”.