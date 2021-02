Share Pin 2 Condivisioni

Dopo essersi incontrati alla spicciolata hanno inscenato una protesta a Campo de’ Fiori esponendo uno striscione del “Movimento Roosevelt”

Roma, cena negazionista e manifestazione improvvisata a Trastevere –

Una cena negazionista in un ristorante romano ed iniziative estemporanee di protesta in giro per la Capitale.

Il bilancio della serata è stato di una trentina di persone sanzionate dalla Polizia di Stato presso il ristorante “L’habituè” in via dei Gordiani a Roma.

Alcune persone riconducibili a gruppi negazionisti si erano dati appuntamento nel ristorante e al termine del momento conviviale, 5 propagandisti si sono trasferiti in Piazza Campo de’ Fiori per dar luogo ad una protesta improvvisata.

La Polizia Scientifica aveva documentato l’incontro nel ristorante romano dopo essere intervenuta a seguito di una segnalazione.

Successivamente, gli attivisti hanno raggiunto Piazza Campo de’ Fiori alla spicciolata incontrandosi con altre persone: il gruppetto è così arrivato a contare una trentina di persone.

A quel punto hanno esposto una bandiera bianca riportante la scritta “Movimento Roosevelt”.

Lo stesso movimento aveva promosso l’iniziativa su Internet richiamando i sostenitori ad una “disobbedienza civile contro il coprifuoco e gli altri provvedimenti assurdi lasciati in eredità dal passato Governo” indicando la serata di ieri per l’iniziativa.

I partecipanti sono stati così identificati dalla Polizia di Stato che nei loro confronti hanno notificato le sanzioni previste dalla normativa vigente in tema di contrasto alla diffusione del Covid-19.

Al gruppo è stata anche contestata l’organizzazione della manifestazione senza il preavviso previsto dalla legge.

Ora le Forze dell’Ordine stanno proseguendo gli accertamenti di responsabilità per le violazioni commesse dal titolare del ristorante.