Santa Marinella, aiuole vandalizzate: la nota del Sindaco Tidei –

“Proviamo tanta delusione e amarezza per il gesto vandalico compiuto nei confronti delle installazioni artistiche presenti sulla via Aurelia, in pieno centro città- ha affermato l’assessore al verde pubblico e arredo urbano Elisa Mei, che nella mattinata di ieri ha accompagnato la squadra del verde della Santa Marinella Servizi impegnata nel ripristino delle aiuole.

Le aiuole vennero create poco più di un anno fa in occasione della Giornata per l’Eliminazione della Violenza contro le Donne. Si trattava di installazioni artistiche in ceramica che riproducevano fiori e creature marine, alcune con scritte e frasi a sostegno delle vittime di femminicidio e violenza.

“Una creazione delle sorelle D’Urso, artigiane locali, che avevano lo scopo di sensibilizzare verso un tema così importante e che volevano anche rappresentare un gesto di vicinanza ai nostri artigiani, spesso poco conosciuti o valorizzati”, ha spiegato l’Assessore Mei, che ha denunciato l’accaduto al Comando della Polizia Locale.

Stessa amarezza è espressa dal sindaco Pietro Tidei, già intervenuto quando furono segnalati atti simili la scorsa estate.

“Troveremo i colpevoli di questo gesto ignobile e incivile, che avremmo voluto non accadesse più- ha commentato il Sindaco- Sarà nostra cura porre rimedio, riparando ai danni e sostituendo le installazioni che sono state portate via. Potenzieremo la vigilanza, ma non è facile fronteggiare il dilagare di atti di vandalismo e mancanza di educazione al rispetto della cosa pubblica e della propria città.”, ha concluso Tidei.