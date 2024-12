Ladispoli, ritorna dal 4 dicembre l’evento “Presepi in vetrina”

“Ancora una volta con la rassegna Presepi in vetrina, il 4 dicembre si aprirà ufficialmente il programma degli eventi natalizi organizzati dall’amministrazione comunale di Ladispoli. Per due settimane il corso principale della nostra città si trasformerà in una mostra delle rappresentazioni della Natività, realizzate da artisti locali con materiali riciclati. Grande novità dell’edizione 2024 sarà l’esposizione di Presepe provenienti da varie parti del mondo”.

A parlare è la delegata all’Arte, Felicia Caggianelli che, insieme all’assessore alle attività produttive Daniela Marongiu ed al delegato ai rapporti con le comunità religiose Mario Buonocore, hanno annunciato l’inizio dell’articolato cartellone di manifestazioni che fino a gennaio proporrà eventi artistici, culturali, teatrali e musicali.

“Presepi in vetrina – spiega la delegata Felicia Caggianelli – è stato ideato subito dopo la pandemia per rilanciare l’interesse dei cittadini verso le attività commerciali di Ladispoli, oltre naturalmente al contenuto religioso che avrà un doppio significato dalla valenza molto attuale. Da una parte il messaggio ecologista con l’utilizzo di materiali riciclati, dall’altra la presenza in alcuni Presepi delle panchine rosse, il simbolo della lotta alla violenza contro le donne. I cittadini che passeggeranno in viale Italia per guardare le vetrine e fare shopping natalizio, potranno ammirare numerose tipologie di presepi, dal classico al futurista, opere particolari ed uniche nel loro genere”.

Scopo dell’iniziativa è anche sostenere i commercianti locali che hanno aderito con entusiasmo al progetto.

“Ringraziando gli artisti locali – afferma l’assessore alle attività produttive Daniela Marongiu – che hanno lavorato sodo per realizzare i presepi, ribadiamo il nostro sostegno agli esercenti della nostra città. Quest’anno il regalo perfetto lo troveremo tra i negozi di Ladispoli, cercandolo in quelle meravigliose vetrine già addobbate che saranno impreziosite dall’esposizione dei Presepi. Un evento che arricchirà il ricco cartellone varato dall’amministrazione comunale del sindaco Alessandro Grando che prevede il ritorno della pista di pattinaggio, le proiezioni cinematografiche al teatro Vannini, il suggestivo Presepe vivente organizzato dalla Pro Loco, e soprattutto il concertone di Capodanno, presto sarà rivelato il nome dell’artista che festeggerà con Ladispoli l’arrivo del 2025″.