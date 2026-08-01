Dal cabaret al jazz, dalle osservazioni astronomiche ai concerti sul lungomare, fino alle celebrazioni di Ferragosto e al Festival del Cinema: dopo il successo di luglio, il cartellone estivo rilancia l’offerta culturale della città

Santa Marinella, agosto entra nel vivo: un mese di spettacoli, musica e tradizione tra mare, cultura e grandi eventi –

Con un mese di luglio che ha fatto registrare un’importante partecipazione di pubblico, Santa Marinella si prepara a vivere un agosto ricco di appuntamenti dedicati alla cultura, alla musica, all’intrattenimento e alle tradizioni locali. Un calendario articolato che coinvolgerà i luoghi simbolo della città e della frazione di Santa Severa, confermando la volontà dell’amministrazione comunale di offrire un’estate capace di attrarre residenti e visitatori.

La programmazione prenderà il via il 3 agosto al porticciolo “Marina” con la seconda edizione della Comedy Night, quattro serate dedicate alla comicità che inaugureranno un mese all’insegna dello spettacolo.

Dal 7 al 9 agosto spazio invece alla terza edizione del Santa Marinella Jazz Blues Festival, appuntamento ormai consolidato che vedrà alternarsi artisti di prestigio, tra cui il celebre pianista Danilo Rea, protagonista di uno degli eventi più attesi dell’estate.

Gli appuntamenti proseguiranno alla Casina Trincia, dove è in programma una serata dedicata alle famiglie e ai più piccoli con uno spettacolo di marionette, mentre il 10 agosto, sulla terrazza della Biblioteca Civica, gli appassionati del cielo potranno partecipare a una suggestiva serata di osservazione astronomica organizzata dall’Associazione Astrofili di Civitavecchia.

La musica continuerà a essere protagonista anche sul Lungomare Pyrgi di Santa Severa, che ospiterà i concerti live dei Mojo, della Delorean Band e dei Doppio Senso, offrendo serate all’insegna dell’intrattenimento affacciate sul mare.

A metà mese torneranno inoltre le tradizionali celebrazioni del Ferragosto, con la storica processione a mare di Santa Marinella e quella a terra di Santa Severa, accompagnate da spettacoli musicali e dal consueto spettacolo pirotecnico che ogni anno richiama migliaia di persone.

La parte conclusiva del calendario estivo vedrà protagonisti, il 22 e 23 agosto, una Milonga popolare, il Festival del Cinema – Premio Apollo d’Oro e uno spettacolo teatrale itinerante, chiudendo il mese con una proposta culturale capace di coinvolgere pubblici di ogni età.

L’intenso programma di agosto arriva dopo un luglio particolarmente positivo. Dal 14 al 28 luglio, nell’area di Caccia e Riserva, si sono alternati undici spettacoli musicali tra jazz, blues, musica operistica, swing e musica popolare. Alla Casina Trincia si sono svolte inoltre due presentazioni di libri e un reading, mentre il Parco Kennedy ha ospitato un festival dedicato ai cortometraggi comici. Eventi che hanno registrato una significativa affluenza di pubblico e numerosi attestati di apprezzamento.

«Siamo orgogliosi di presentare un programma di agosto che conferma e rilancia la vocazione culturale e turistica della nostra città. Invito tutti cittadini e turisti a vivere con partecipazione i nostri appuntamenti», dichiara il sindaco Alessio Manuelli.

Sulla stessa linea la consigliera delegata alla Cultura Giovanna Caratelli, che sottolinea come «grazie a una proposta artistica di eccellenza, che spazia dalla grande musica al cabaret, dai premi cinematografici alle attività dedicate ai più piccoli, offriamo occasioni di aggregazione e spettacolo uniche, capaci di valorizzare ogni scorcio di Santa Marinella e Santa Severa».

L’amministrazione comunica infine che la Festa della Birra, inizialmente prevista nel mese di agosto, è stata annullata a causa di improvvisi motivi familiari che hanno coinvolto l’organizzatrice dell’evento. Nonostante questa cancellazione, il cartellone estivo mantiene un’offerta ampia e variegata, confermando Santa Marinella come uno dei principali poli culturali e turistici del litorale laziale durante la stagione estiva.