Dopo la celebre Fiat 600 del 1966, il presidente dell’associazione presenta un altro gioiello della sua collezione: un Fiat 900 T del 1979 che ogni giorno continua a svolgere il suo mestiere, unendo passione, lavoro e motorismo storico

Volanti Storici Ladispoli, Pasquale Carbone racconta il suo Fiat 900 T: il furgone del lavoro che continua a scrivere la storia –

di Marco Di Marzio

LADISPOLI – Dopo aver raccontato la storia della sua amata Fiat 600 del 1966, l’automobile che ha dato il via a una passione culminata con la nascita dell’associazione Volanti Storici Ladispoli, il presidente Pasquale Carbone apre le porte a un altro protagonista della sua collezione. Questa volta non si tratta di una vettura destinata esclusivamente ai raduni, ma di un mezzo che continua ancora oggi a vivere la strada ogni giorno: un Fiat 900 T del 1979, fedele compagno di lavoro e autentico simbolo della robustezza dell’automobilismo italiano.

Acquistato circa tre mesi fa, il Fiat 900 T ha rappresentato per Carbone la realizzazione di un piccolo sogno coltivato nel tempo. Fin dall’inizio, però, l’obiettivo era chiaro: non trasformarlo in un semplice pezzo da esposizione, ma farlo continuare a svolgere il compito per il quale era stato progettato.

Essendo idraulico e impiantista, Pasquale utilizza quotidianamente il suo Fiat 900 T per raggiungere i cantieri e svolgere il proprio lavoro, dimostrando come un veicolo storico, se restaurato e mantenuto con passione, possa essere ancora oggi perfettamente efficiente e affidabile.

Per renderlo ancora più personale ha deciso di personalizzarne le fiancate con il logo della propria attività e con quello di Volanti Storici Ladispoli, associazione che presiede insieme al vicepresidente Fabio Ricca. Una scelta che rende il mezzo immediatamente riconoscibile e che, ovunque passi, cattura gli sguardi di automobilisti e passanti, trasformandosi in una forma di pubblicità originale e soprattutto in un veicolo capace di far riaffiorare ricordi ed emozioni.

In pochi mesi il Fiat 900 T è già diventato uno dei protagonisti dei numerosi raduni ai quali l’associazione partecipa in tutto il Lazio. Molti di questi eventi sono organizzati direttamente da Pasquale Carbone e Fabio Ricca, che negli ultimi anni hanno trasformato Volanti Storici Ladispoli in una realtà sempre più conosciuta nel panorama del motorismo storico regionale, con iniziative che uniscono cultura, territorio e amicizia.

Per Carbone il significato di un veicolo storico va ben oltre il valore collezionistico.

«I veicoli storici non devono essere soltanto conservati, ma vissuti. Vederli circolare sulle nostre strade significa mantenere viva una parte importante della storia dell’automobile italiana.»

Una filosofia che il suo Fiat 900 T rappresenta perfettamente. Nato quasi cinquant’anni fa, continua ancora oggi a svolgere con dignità il proprio lavoro, dimostrando che affidabilità, semplicità e fascino possono attraversare le generazioni senza perdere il loro valore.

Se la Fiat 600 raccontava l’inizio di una passione, il Fiat 900 T ne rappresenta invece la naturale evoluzione: un mezzo che non rimane chiuso in garage, ma continua ogni giorno a macinare chilometri, portando con sé la storia dell’automobilismo italiano e quella di un’associazione che, attraverso i suoi soci, continua a custodire e valorizzare un patrimonio fatto di motori, amicizia e memoria.

Perché ogni strada percorsa da questo storico Fiat 900 T non è soltanto un tragitto di lavoro, ma un nuovo capitolo di una storia che continua ancora oggi a viaggiare.