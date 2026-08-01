Chiusa l’esperienza con la CV Volley, Alessio Pignatelli sarà la nuova guida tecnica della Serie C Maschile della RIM Sport Cerveteri

Volley: Alessio Pignatelli, bandiera del movimento civitavecchiese, sbarca a Cerveteri –

Arriva la prima novità della prossima stagione per la RIM Sport Cerveteri: Alessio Pignatelli sarà il nuovo allenatore della Serie C Maschile. Dopo aver salutato coach Cataldi a cui vanno i ringraziamenti della società per l’ottimo lavoro dello scorso anno, la RIM accoglie un’assoluta bandiera della pallavolo civitavecchiese. Classe 1976 e con campionati nazionali nel suo curriculum, coach Pignatelli ha deciso di accettare la proposta delle sorelle Rinaldi stuzzicato dall’idea di tornare ad allenare il settore maschile. Infatti, dopo 7 anni e 4 podi consecutivi con la C Femminile della CV Volley, Pignatelli ha scelto di tornare alle origini. Uno sbarco in quel di Cerveteri reso possibile dal legame che unisce la società verdeblù e quella rossonera, una collaborazione sempre più strutturata che, anno dopo anno, si sta consolidando.

“È stata una cosa abbastanza improvvisa, avevo chiuso la stagione con la CV Volley con l’intenzione di prendermi un anno sabbatico” ha raccontato il coach poco dopo la firma. “Poi alcuni ragazzi che avevo allenato mi hanno chiamato per coinvolgermi in questo progetto. Mi è sembrato un gruppo fresco e tornare al maschile dopo tanti anni di femminile mi ha convinto. Ho un bellissimo ricordo degli anni passati con i ragazzi a Civitavecchia, la vittoria della Serie C, il campionato di Serie B. Insomma, ora dovrò ristudiare la mia conoscenza e ritararmi sui parametri di un campionato assolutamente diverso. Sono pronto a ripartire con entusiasmo”.

“Conoscevo già Ilenia e, soprattutto – ha dichiarato l’ex allenatore delle selezioni federali di Roma e Viterbo – Maura che giocava con noi qui. Siamo stati anche avversari nel femminile. Mi fa piacere stringere questa conoscenza con loro e devo dire che l’approccio è stato assolutamente positivo. Mi sembra un sistema ben rodato. Ho già avuto modo di conoscere alcuni ragazzi negli anni passati, quelli un po’ più esperti che poi sono lo zoccolo duro della squadra. Proprio in questi giorni avrò modo di incontrare tutto il gruppo”.

“Mi aspetto di dare un’identità tecnica e di organizzazione del gruppo che sia prettamente mia. Poi vedremo quale obiettivo porci dal punto di vista della classifica. Sono in una fase di studio, l’anno scorso i ragazzi hanno fatto un bel campionato e sto recuperando i video della passata stagione. Vediamo come si chiude il gruppo al netto degli ultimi movimenti e poi, insieme alla dirigenza, stabiliremo quale obiettivo raggiungere. Secondo me, è molto più importante impostare una metodologia di lavoro che sia vincente nel tempo”.

“Sono molto contento altrimenti non avrei accettato questa sfida. Come dicevo la C femminile era diventata quasi una routine. Invece, questa proposta ha veramente spostato l’equilibrio”.

“Abbiamo sempre avuto tanta stima di Alessio come allenatore” hanno spiegato Maura e Ilenia Rinaldi, patron della RIM. “Tutte le società e gli atleti hanno un bel ricordo di Alessio; questo è motivo di ammirazione. Siamo contente di averlo con noi perché ha uno spirito che ci piace. Il suo modo di stare in palestra, la sua capacità di creare legami all’interno dei gruppi e il suo senso di appartenenza lo rendono un valore aggiunto. A prescindere dalla posizione in classifica che raggiungeremo, che per noi non è mai stata un’ossessione e non lo diventerà neanche quest’anno, siamo sicurissime che farà bene e che sarà stimolante tanto per gli atleti più maturi che vogliono un allenatore credibile in panchine quanto per quelli più giovani che avranno un’opportunità per migliorare”.