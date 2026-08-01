Cerveteri, bocciati gli equilibri di bilancio: la maggioranza va sotto in Consiglio comunale

Colpo di scena in Consiglio comunale a Cerveteri, dove gli equilibri di bilancio sono stati bocciati.

L’opposizione ha votato compatta contro il provvedimento con 12 voti contrari, mentre la maggioranza si è fermata a 11 voti favorevoli. Determinante l’uscita dall’aula dei consiglieri Di Cola e Galli, che hanno abbandonato la seduta in occasione del secondo appello facendo mancare il numero per l’approvazione.

La mancata approvazione dell’atto crea un problema enorme alla città. Negli equilibri, infat5i, vi erano fondi importanti per il sociale, disabilità gravissima, Rsa. A rischio anche la Sagra dell”Uva, l’Ecofestival e tutti gli spettacoli di agosto.

La mancata approvazione degli equilibri di bilancio rappresenta un passaggio particolarmente delicato per l’amministrazione comunale. Nelle prossime ore saranno necessari approfondimenti per comprendere le conseguenze amministrative e gli eventuali sviluppi politici della vicenda.