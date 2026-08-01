Doppio appuntamento nell’ambito di “Estate #ViviIParchiDeLazio”: sabato 1° agosto il Martignano Kayak Tour, domenica 2 agosto l’escursione gratuita tra Pisciarelli e gli Archi di Boccalupo

Bracciano e Martignano, un weekend tra natura e avventura: kayak sul lago e trekking alla scoperta del territorio –

L’estate nei parchi del Lazio entra nel vivo con un fine settimana all’insegna dell’attività all’aria aperta, della scoperta del territorio e della valorizzazione del patrimonio naturalistico. Nell’ambito del programma “Estate #ViviIParchiDeLazio”, promosso dalla Regione Lazio e dall’Ente Regionale Parco Naturale di Bracciano-Martignano, sono in calendario due iniziative rivolte a cittadini, famiglie e appassionati di escursionismo e sport nella natura.

Il primo appuntamento è in programma sabato 1° agosto, alle ore 10.30, con il “Martignano Kayak Tour”, un’esperienza che permetterà ai partecipanti di esplorare le acque cristalline del Lago di Martignano da una prospettiva insolita e completamente ecosostenibile. Accompagnati da personale qualificato, i partecipanti potranno vivere un’attività a stretto contatto con l’ambiente, immersi in uno degli angoli più suggestivi del Parco. Per informazioni è possibile contattare Giorgio Olivetti al numero 335 325561.

La programmazione proseguirà domenica 2 agosto con una nuova escursione del ciclo “Tesori Naturali 2026”, intitolata “Alla scoperta di Pisciarelli e degli Archi di Boccalupo”. Il ritrovo è fissato alle ore 9.30 davanti alla Stazione Ferroviaria di Bracciano. Il percorso, della durata stimata di circa 4-5 ore, è classificato di difficoltà medio-facile, con scarso dislivello e un itinerario prevalentemente ombreggiato, ideale anche nelle giornate estive.

Per partecipare è obbligatorio indossare calzature sportive con suola tassellata. L’escursione è gratuita, ma è richiesta la prenotazione obbligatoria entro le ore 14.00 di sabato 1° agosto, contattando Mirka al numero 340 3372909.

Le due iniziative rappresentano un’opportunità per conoscere da vicino le bellezze naturali del Parco di Bracciano-Martignano, promuovendo un turismo lento, sostenibile e rispettoso dell’ambiente. Il calendario di “Estate #ViviIParchiDeLazio” proseguirà nelle prossime settimane con numerosi eventi dedicati alla natura, alla cultura e alle tradizioni del territorio.

Per consultare il programma completo delle iniziative è possibile visitare il portale parchilazio.it e seguire i canali social ufficiali della campagna regionale.