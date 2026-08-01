Dal cinema sotto le stelle alle feste patronali, passando per concerti, mercatini e appuntamenti sul lungolago: il Comune propone un calendario pensato per residenti e turisti

Bracciano, agosto entra nel vivo: un mese di eventi tra lago, cultura e tradizioni –

BRACCIANO – Un mese di agosto all’insegna della cultura, dello spettacolo e della valorizzazione del territorio. Con il cartellone “Bracciano Estate 2026”, l’Amministrazione comunale propone un ricco calendario di appuntamenti che accompagneranno cittadini e visitatori tra il centro storico, il lungolago e le frazioni, offrendo occasioni di svago, incontro e riscoperta delle tradizioni locali.

Il programma prende il via il 1° agosto con il concerto delle Las Simples Locas – Saria Trio, mentre nei giorni successivi spazio a uno degli appuntamenti più attesi dell’estate: il Cinema sotto le Stelle, che porterà sul grande schermo film di successo come Follemente, I peggiori giorni e Lilo & Stitch, trasformando Piazza Mazzini e il Giardino della Stazione in sale cinematografiche all’aperto.

Grande attenzione è riservata anche alle feste patronali di San Lorenzo nelle frazioni di Pisciarelli e Pisciarelli San Lorenzo. Il programma alterna momenti religiosi, processioni, intrattenimento musicale, giochi popolari, stand gastronomici, spettacoli e attività dedicate ai più piccoli, confermando il forte legame tra le celebrazioni e la vita della comunità.

Tra gli eventi di maggiore richiamo figura anche “Le Vie dei Laghi”, iniziativa che animerà il centro cittadino con mercatini, musica e artisti di strada, contribuendo a creare un’atmosfera vivace e coinvolgente per tutto il fine settimana.

Il cartellone propone inoltre appuntamenti culturali come “Le Marchese del Grillo” con Alberto Sordi e il tradizionale Concerto al Lago, in programma sul suggestivo lungolago Argenti, scenario ideale per una serata di musica immersa nella cornice naturale del lago di Bracciano.

L’iniziativa conferma la volontà del Comune di offrire un’estate capace di coniugare intrattenimento, cultura, turismo e identità locale, coinvolgendo associazioni, realtà del territorio e cittadini. Un lavoro di squadra che, come ricordato anche nella locandina ufficiale, rende possibile un programma diffuso e partecipato, destinato a valorizzare Bracciano durante tutta la stagione estiva.

L’invito è quello di vivere la città e il suo lago, partecipando ai numerosi appuntamenti che trasformeranno agosto in un mese ricco di occasioni per condividere esperienze, riscoprire il territorio e rafforzare il senso di comunità.