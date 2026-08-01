Prosegue la XXVI edizione di “Cose, Genti e Paesaggi del Mondo Antico”, il ciclo di conferenze promosso dal Comune di Santa Marinella, Polo Museale Civico e G.A.T.C.: il 14 e 28 agosto focus sulla tutela dei beni culturali sommersi e sul territorio dell’antica Caere

Il mondo antico torna protagonista al Castello di Santa Severa: due nuovi appuntamenti tra archeologia, paesaggio e patrimonio sommerso –

SANTA MARINELLA – Continua l’estate della divulgazione culturale al Castello di Santa Severa con la XXVI edizione di “Cose, Genti e Paesaggi del Mondo Antico”, il tradizionale ciclo di conferenze organizzato dal Comune di Santa Marinella, attraverso il Polo Museale Civico, in collaborazione con il Gruppo Archeologico del Territorio Cerite O.D.V. (G.A.T.C.).

L’iniziativa, in programma da giugno a settembre 2026, rappresenta uno degli appuntamenti più consolidati del panorama culturale del litorale laziale, offrendo al pubblico occasioni di approfondimento dedicate alla storia, all’archeologia e alla valorizzazione del patrimonio del territorio.

Ad agosto saranno due gli incontri ospitati dal Polo Museale Civico del Castello di Santa Severa, entrambi con inizio alle ore 21.

Il primo appuntamento è fissato per venerdì 14 agosto, quando la dottoressa Barbara Davide Petriaggi, dell’Istituto Centrale per il Restauro e direttrice del Nucleo Interventi di Archeologia Subacquea, terrà la conferenza “Dalla navigazione a vela al vapore: strategie di conservazione in situ del patrimonio culturale sommerso”. Un’occasione per conoscere le più moderne tecniche di tutela dei reperti custoditi nei fondali marini e comprendere l’importanza della conservazione del patrimonio archeologico subacqueo.

Il secondo incontro è in programma venerdì 28 agosto con il dottor Flavio Enei, direttore del Polo Museale Civico di Santa Marinella, che accompagnerà il pubblico in un viaggio alla scoperta dell’Ager Caeretanus attraverso la conferenza “I paesaggi di epoca etrusca. Caere e il suo territorio”. Un approfondimento dedicato alla storia dell’antica città etrusca e al rapporto tra insediamenti, ambiente e trasformazioni del paesaggio.

Le conferenze si inseriscono nel progetto “Archeonatura Consiglia”, iniziativa che promuove attività culturali finalizzate a valorizzare il patrimonio storico, archeologico e naturalistico, rafforzando il legame tra memoria, territorio e paesaggio.

La rassegna conferma così il ruolo del Castello di Santa Severa come luogo privilegiato per la diffusione della cultura e della ricerca scientifica, offrendo a cittadini, appassionati e visitatori un’opportunità per conoscere più da vicino le radici storiche del territorio e il lavoro di studiosi e specialisti impegnati nella tutela del patrimonio culturale.