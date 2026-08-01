Tutti i lunedì del mese di agosto, i musei e le aree archeologiche di Cerveteri e Tarquinia resteranno eccezionalmente aperti con le consuete modalità
Archeologia, aperture straordinarie estive per il PACT –
Sarà possibile visitare la Necropoli della Banditaccia e il Museo Archeologico Nazionale Cerite, che attualmente, ospita la bellissima mostra “Veder greco in Etruria. Le idrie di Cerveteri”.
Analogamente resterà aperto il Museo Archeologico Nazionale di Tarquinia, ospitato nell’affascinante Palazzo Vitelleschi, dove è in corso anche la mostra “In viaggio nel Regno delle Ombre.
Capolavori della pittura etrusca fra Tarquinia e Orvieto” e la necropoli di Monterozzi con le splendide tombe dipinte.
Un’occasione in più per ammirare i capolavori del PACT.