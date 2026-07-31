La Giunta comunale vara in via sperimentale il regolamento per l’utilizzo delle giornate riservate al Comune. Il sindaco Alessandro Grando: «Vogliamo rendere il Massimo Freccia sempre più un punto di riferimento per la cultura e la comunità»

Ladispoli, il Cine-Teatro Massimo Freccia si apre ancora di più alla città: approvate le linee guida per scuole, enti e associazioni –

Il Cine-Teatro Massimo Freccia rafforza il proprio ruolo di spazio culturale e civico al servizio della comunità. La Giunta comunale di Ladispoli ha infatti approvato le linee guida che disciplineranno, in via sperimentale, l’utilizzo delle giornate riservate al Comune e alle realtà del territorio per l’organizzazione di iniziative istituzionali, culturali, educative, sociali e di interesse pubblico.

L’annuncio è stato dato dal sindaco Alessandro Grando attraverso i propri canali social, sottolineando come il nuovo provvedimento rappresenti un ulteriore passo nel percorso di valorizzazione della struttura inaugurata nei mesi scorsi e divenuta uno dei principali poli culturali della città.

Grazie alle nuove disposizioni, scuole, enti e associazioni del territorio potranno usufruire degli spazi del Cine-Teatro Massimo Freccia per realizzare eventi e progetti rivolti alla cittadinanza, ampliando così le opportunità di partecipazione e di crescita culturale.

«Il Massimo Freccia è già diventato un punto di riferimento per giovani e famiglie, di Ladispoli e non solo – ha dichiarato il sindaco Alessandro Grando –. Con questo provvedimento rendiamo il nostro Cine-Teatro ancora più aperto alla città. Come Amministrazione comunale continueremo a lavorare per sostenere la cultura in tutte le sue forme, anche mettendo a disposizione spazi come questo, per dare la possibilità ad associazioni, giovani e meno giovani, di esprimere e dare forma alla propria creatività».

L’obiettivo dell’Amministrazione è quello di consolidare la funzione del Massimo Freccia non soltanto come sala cinematografica e teatrale, ma come autentico luogo di aggregazione, confronto e produzione culturale, capace di ospitare iniziative promosse dalle numerose realtà associative del territorio. Un indirizzo che punta a trasformare il Cine-Teatro in un punto d’incontro stabile per la vita sociale, educativa e culturale della città, favorendo una partecipazione sempre più ampia della comunità.

Per consentire agli interessati di presentare le proprie richieste, il Comune ha inoltre reso disponibili online le linee guida e la relativa modulistica dedicate all’utilizzo della struttura.