Massimo livello di allerta da venerdì 31 luglio a domenica 2 agosto. Coinvolte tutte le province, da Roma a Viterbo, passando per Civitavecchia, Rieti, Frosinone e Latina. Le autorità sanitarie invitano la popolazione a limitare l’esposizione al sole e a prestare particolare attenzione alle persone più fragili

Caldo, il Lazio nella morsa dell’afa: weekend da bollino rosso in tutta la regione –

Il Lazio si prepara ad affrontare un nuovo intenso episodio di caldo estremo. La Regione Lazio e Salute Lazio hanno diramato il bollettino sulle ondate di calore, confermando il bollino rosso – il livello massimo di allerta – per le giornate di venerdì 31 luglio, sabato 1 agosto e domenica 2 agosto.

L’allerta riguarda l’intero territorio regionale, comprese le aree di Roma, Civitavecchia, Viterbo, Rieti, Frosinone e Latina, dove le elevate temperature, unite all’afa, potranno determinare condizioni di rischio per la salute, soprattutto per anziani, bambini, persone affette da patologie croniche e soggetti particolarmente vulnerabili.

Il bollino rosso indica condizioni meteorologiche che possono avere effetti negativi non soltanto sulle categorie più fragili, ma anche sulla popolazione in generale, rendendo fondamentale adottare comportamenti prudenti durante le ore più calde della giornata.

Le autorità sanitarie raccomandano di evitare l’esposizione diretta al sole tra le ore 11 e le 18, mantenere un’adeguata idratazione bevendo acqua con regolarità, preferire ambienti freschi o climatizzati e indossare abiti leggeri e di colore chiaro. È inoltre consigliabile limitare l’attività fisica intensa all’aperto e prestare particolare attenzione alle persone sole o non autosufficienti.

L’invito della Regione Lazio è quello di non sottovalutare l’ondata di calore e di seguire le indicazioni di prevenzione, così da ridurre i rischi legati alle temperature eccezionalmente elevate previste per l’intero fine settimana.