Cerveteri, salta il Consiglio comunale per mancanza del numero legale: rinviata a domani l’approvazione degli equilibri di bilancio

È saltato per mancanza del numero legale il Consiglio comunale di Cerveteri convocato per l’approvazione della delibera relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, uno degli adempimenti più importanti dell’attività amministrativa.

La seduta non ha potuto proseguire a causa dell’assenza del numero minimo di consiglieri necessario per la validità dei lavori. La maggioranza, infatti, non avendo i numeri (assenti Di Cola e Galli) ha lasciato l’aula facendo venir meno il numero legale.

L’Amministrazione dovrà ora procedere con una nuova convocazione, prevista per domani alle 14, per consentire al Consiglio di esaminare e votare il provvedimento.

L’episodio ha immediatamente acceso il confronto politico. Per le forze di opposizione, quanto accaduto rappresenta «la fotografia di una maggioranza sempre più in crisi», incapace di garantire la presenza dei propri consiglieri su un atto ritenuto fondamentale per la gestione finanziaria dell’ente.

La mancata approvazione degli equilibri di bilancio entro i termini previsti dalla normativa comporterebbe l’attivazione delle procedure previste dal Testo Unico degli Enti Locali. Per questo motivo il Comune dovrà recuperare quanto prima la seduta, evitando ulteriori ritardi nell’iter amministrativo.