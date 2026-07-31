Prende il via la settima edizione della rassegna estiva con una tre giorni di concerti a ingresso gratuito. Sul palco anche Nina Zilli e Bambole di Pezza. Il sindaco Alessandro Grando diffonde tutte le informazioni utili su viabilità, parcheggi, accessibilità e sicurezza

Al via il Ladispoli Summer Fest 2026: questa sera Piazza Rossellini si accende con RKOMI –

Prende il via questa sera il Ladispoli Summer Fest 2026, uno degli appuntamenti più attesi dell’estate sul litorale laziale. La settima edizione della manifestazione animerà Piazza Rossellini con tre serate di musica dal vivo a ingresso gratuito, richiamando migliaia di spettatori nel cuore della città.

Ad inaugurare il cartellone sarà RKOMI, atteso sul palco venerdì 31 luglio alle ore 22:00, preceduto, dalle 20:30, dall’opening del Radio Subasio Disco Club. Il programma proseguirà sabato 1° agosto con Nina Zilli, introdotta dallo show 90 Special, mentre domenica 2 agosto sarà la volta delle Bambole di Pezza, precedute dall’animazione di Notti Magike. Tutti gli spettacoli saranno a ingresso gratuito.

In vista dell’apertura della manifestazione, il sindaco Alessandro Grando ha pubblicato sul proprio profilo Facebook tutte le informazioni utili rivolte ai cittadini e ai visitatori, illustrando il programma, le modifiche alla viabilità, le aree di parcheggio, le misure dedicate all’accessibilità e le disposizioni previste per garantire il regolare svolgimento dell’evento.

Per consentire lo svolgimento dei concerti, dalle 19:00 all’1:00 sarà istituita un’area pedonale comprendente Piazza Rossellini, Piazza Marescotti e Viale Italia. Contestualmente saranno chiuse al traffico Via Ancona, nel tratto compreso tra Via Trieste e Piazza Rossellini, e Via Odescalchi, tra Via Trento e Piazza della Vittoria.

Il parcheggio pubblico gratuito più vicino all’area concerti sarà quello di Via Firenze, situato a circa 600 metri dal palco. Particolare attenzione è stata riservata anche all’accessibilità: le persone con disabilità potranno accedere e parcheggiare attraverso il varco di Via Ancona – Via Trieste e avranno a disposizione un’area riservata, collocata di fronte al box della Pro Loco in Piazza Rossellini, dalla quale assistere agli spettacoli insieme al proprio accompagnatore.

Per garantire la sicurezza del pubblico, a partire dalle 19:00, nell’area interessata dagli eventi sarà inoltre vietata la vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro o lattina e di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, indipendentemente dal tipo di contenitore.

Con un programma che unisce grandi nomi della musica italiana e un’organizzazione pensata per accogliere il pubblico in sicurezza, il Ladispoli Summer Fest 2026 è pronto ad accendere il centro cittadino e a regalare tre serate all’insegna della musica e del divertimento.