Dal 6 agosto al 25 settembre il Palazzo del Granarone ospita un viaggio nell’arte contemporanea promosso da inQuadro Art Gallery e dall’Associazione Culturale inArte Cerveteri

Percorsi d’Autore: a Cerveteri tredici artisti in mostra per raccontare il presente attraverso la pittura –

Dal 6 agosto al 25 settembre 2026 la Scalinata Interna di Palazzo del Granarone si trasformerà in uno spazio dedicato all’arte contemporanea con “Percorsi d’Autore”, mostra collettiva che riunisce tredici artisti accomunati dalla volontà di raccontare il mondo attraverso linguaggi, tecniche e sensibilità differenti.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Cerveteri e curata da inQuadro di Fabio Uzzo Art Gallery insieme all’Associazione Culturale inArte Cerveteri, propone un itinerario artistico in cui ogni opera rappresenta una tappa di un percorso fatto di ricerca, emozione e dialogo con il pubblico.

La suggestiva cornice della Scalinata Interna di Palazzo del Granarone farà da scenario a un’esposizione che invita i visitatori a lasciarsi guidare dalla forza espressiva della pittura contemporanea. Colori, forme e visioni differenti si intrecciano in un racconto corale capace di offrire nuove prospettive e stimolare riflessioni sul presente.

A esporre saranno Sonia Orsini, Claudio Sole, Paolo Tognon, Cinzia Cimarra, Steffi Falk, Lazara, Iris Grassi, Gigliola Cirrillo, Salvatore Pastore, Giovanna Landi, Angela Calderaro, Elisabetta Pizzarotti, Pino Giuffrè e Stefano Bologna, artisti che, pur mantenendo una propria identità stilistica, condividono la volontà di trasformare la pittura in uno strumento di comunicazione, confronto e crescita culturale.

“Percorsi d’Autore” si propone così come un appuntamento di rilievo per gli appassionati d’arte e per tutti coloro che desiderano vivere un’esperienza culturale immersiva, in cui ogni quadro diventa una storia da interpretare e ogni sguardo un’occasione per scoprire nuovi significati.

L’inaugurazione aprirà un percorso espositivo che accompagnerà cittadini e visitatori per oltre un mese, confermando Cerveteri come una realtà sempre più attenta alla promozione dell’arte e della cultura contemporanea. Un invito a rallentare, osservare e lasciarsi coinvolgere da un viaggio creativo che mette al centro il valore dell’espressione artistica e della condivisione.