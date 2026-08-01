Ladispoli protagonista della campagna nazionale contro i mozziconi in spiaggia: appuntamento presso la spiaggia inclusiva “In Onda”

Ladispoli è tra le sei città italiane protagoniste della settima edizione di “Piccoli Gesti, Grandi Crimini”, la campagna nazionale dedicata alla lotta contro l’abbandono dei mozziconi di sigaretta sulle spiagge. L’appuntamento è in programma sabato 1° agosto presso la spiaggia inclusiva In Onda, sul lungomare Marina di Palo, dove si svolgeranno iniziative di sensibilizzazione rivolte a cittadini e turisti.

L’iniziativa, promossa dalla Fondazione Marevivo in collaborazione con BAT Italia e con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, attraversa simbolicamente l’Italia coinvolgendo sei comuni costieri nel periodo di maggiore affluenza estiva. Dopo la partenza da Pietrasanta, la campagna fa tappa anche a Chiavari, La Maddalena, Ladispoli, Taranto e Cattolica.

Nel corso della giornata saranno distribuiti portamozziconi tascabili e fornite informazioni sull’impatto ambientale provocato dall’abbandono dei mozziconi, uno dei rifiuti più diffusi lungo i litorali. L’obiettivo è promuovere comportamenti più responsabili e contribuire alla tutela del mare e delle spiagge.

A rendere ancora più significativa la tappa di Ladispoli sarà la collaborazione della Sezione Centro Meridionale della Scuola Italiana Cani Salvataggio (SICS), che affiancherà gli organizzatori nelle attività di sensibilizzazione, favorendo il dialogo con il pubblico presente sull’arenile.

«Ogni mozzicone abbandonato sulla spiaggia rappresenta una fonte di inquinamento con conseguenze dirette e devastanti sul nostro mare», ha ricordato il segretario generale di Marevivo, Raffaella Giugni, sottolineando come la tutela dell’ambiente passi anche dai piccoli gesti quotidiani. «Solo accrescendo la consapevolezza collettiva possiamo ridurre il fenomeno del littering e proteggere un patrimonio naturale che appartiene a tutti».

Anche BAT Italia ha ribadito l’importanza dell’iniziativa. Il vicepresidente Andrea Di Paolo ha evidenziato come il cambiamento culturale possa nascere da azioni semplici e dalla collaborazione tra istituzioni, associazioni e cittadini.

L’iniziativa gode del patrocinio del Comune di Ladispoli. «La nostra Amministrazione intende sottolineare l’importanza di questa mobilitazione per richiamare l’attenzione di chi frequenta le spiagge sulla necessità di custodire un patrimonio ambientale che rappresenta una risorsa essenziale per la nostra città», ha dichiarato il consigliere delegato al Demanio Marittimo, Pierpaolo Perretta.

Un ringraziamento è stato rivolto anche alla Capitaneria di Porto e al Gruppo Sommozzatori Dolphin per il sostegno all’iniziativa, che punta a trasformare un piccolo gesto quotidiano in un grande contributo per la salvaguardia dell’ambiente marino.