Santa Marinella: Ad aprile torna “Lo Sport incontra l’ambiente” –

Si rinsalda la collaborazione tra il Comune di Santa Marinella e l’associazione MSP Roma, Comitato Provinciale del MSP Italia, che sabato 5 aprile presso la spiaggia del Marangone, organizza la manifestazione “Lo sport incontra l’ambiente”, patrocinata dal Comune.

Si tratta di un’iniziativa, supportata dal consigliere con delega all’ambiente Alessio Magliani, giunta alla sua quinta edizione, dedicata alla pulizia dell’arenile, che prevede la raccolta di materiale di scarto in mare e a terra, con l’obiettivo di sensibilizzare la comunità sull’importanza della sostenibilità e del rispetto dell’ambiente.

“Ringraziamo l’associazione e i volontari per l’attenzione e l’impegno che dimostrano ogni anno nell’organizzare la giornata, che vorremmo poter condividere con la cittadinanza e le scuole cittadine- afferma il consigliere Magliani- È importante coinvolgere le nuove generazioni in iniziative come questa, che ha l’obiettivo di sensibilizzare al rispetto dell’ambiente e del pianeta, affinché si adottino comportamenti responsabili per un futuro più sano e sostenibile. Lo scorso anno ho voluto prendere parte alla pulizia del Marangone insieme con i miei figli, perché si sentissero partecipi di un’iniziativa così educativa”.

Ogni inverno le mareggiate riversano sulle spiagge di tutto, soprattutto residui plastici, spesso ridotti in millimetrici pezzi, nocivi per l’intero ecosistema marino. Lo scorso anno i volontari e gli associati di MSP Roma, dotati di guanti e attrezzi, hanno raccolto oltre 100 kg di materiale.

“La collaborazione nata con l’associazione Msp Roma e con altre associazioni del territorio è preziosa nella promozione di valori come l’ecologia e la tutela dell’ambiente in cui viviamo- dichiara il sindaco Pietro Tidei- La salvaguardia del litorale passa anche da azioni concrete come questa. Come Amministrazione stiamo organizzando e supportando campagne di sensibilizzazione e azioni concrete per la riduzione dell’uso della plastica, con l’obiettivo di diventare uno dei Comuni Plastic Free”.