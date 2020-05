Condividi Pin 276 Condivisioni

Un premio per il grande coraggio e per la forte determinazione dimostrata in questi anni di battaglie per rendere giustizia a Marco

Santa Marinella abbraccia la famiglia di Marco Vannini e dona opera con dedica

di Beatrice Pucci

Questa mattina, Santa Marinella ha donato a mamma Marina e a papà Valerio un prezioso dono per il grande coraggio, la grande forza e determinazione dimostrata e per tutte le battaglie affrontate in questi 5 anni dalla prematura scomparsa del loro figlio Marco.

Santa Marinella abbraccia la famiglia di Marco Vannini e dona un’opera con dedica

Si è svolta una cerimonia informale, che si sarebbe dovuta tenere prima dell’emergenza covid-19 e che con l’epidemia è stata rinviata. Così, con l’occasione, il Sindaco Pietro Tidei ha consegnato loro una maiolica di porcellana con dedica che raffigura il giovane Marco sulla spiaggia della Perla:

‘’Un dono prezioso che ancora una volta ci dà la forza di andare avanti e combattere per la verità”.

Mamma Marina ha raccontato di aver ricevuto l’opera dal Sindaco, il quale ha rivolto loro queste parole: ‘’Un premio per il coraggio, per la lotta alla giustizia e alla verità e per la determinazione e costanza che avete dimostrato in questi anni. Anche Santa Marinella vi è vicina”.

“Il pensiero che un’altra città, al di fuori di Cerveteri e Ladispoli coinvolte invece direttamente, possa aver avuto un pensiero per la nostra famiglia, ci riempie il cuore di gioia – ha detto mamma Marina – L’opera a noi consegnata raffigura una delle immagini più belle di mio figlio Marco. Inoltre per me e mio marito Valerio oggi è un giorno speciale, è la ricorrenza del nostro anniversario di matrimonio e questo gesto mi ha davvero commossa, è stato come avere Marco tra noi, lui che non ha mai smesso di accompagnarci in qualsiasi occasione importante e data da ricordare”.

Conclude Mamma Marina: “E’ stato come se Marco volesse continuare a far sentire la sua presenza”.