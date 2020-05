Condividi Pin 5 Condivisioni

Trend stabilmente in discesa nelle province. 4 decessi nelle ultime ore

Covid-19, nel Lazio trend allo 0,3%. 162 guariti nelle ultime 24 ore

“Oggi registriamo un dato di 22 casi positivi nelle ultime 24h ai quali si aggiungono 19 recuperi di notifiche precedenti e un trend al 0,3%. Il numero dei guariti nelle ultime 24h è cresciuto di 162 unità. Proseguono i controlli sulle RSA e le strutture socio-assistenziali private accreditate.

Sono ad oggi 700 le strutture per anziani ispezionate su tutto il territorio. Questa mattina è stato attivato il drive-in della Asl Roma 1 per l’esecuzione del tampone naso-faringeo presso l’AO San Giovanni Addolorata. Nella nuova fase sarà fondamentale l’integrazione tra i test e i tamponi e i drive-in attivati su tutto il territorio regionale avranno un ruolo cruciale in questo processo.

Trend stabilmente in discesa nelle province dove complessivamente si registrano tre casi nelle ultime 24h e zero decessi.

I decessi sono stati 4 nelle ultime 24h ai quali si aggiungono 14 decessi dovuti ad un recupero di notifiche precedenti, mentre continuano a crescere i guariti che sono arrivati a 2.600 totali e i tamponi totali eseguiti sono stati circa 189 mila e nelle ultime 24 sono stati processati al COVID Center del Campus Bio-Medico 100 tamponi per la Val D’Aosta.

***La nuova app della Regione ‘LazioDrCovid’ realizzata in collaborazione con i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, ha registrato oltre 94 mila utenti che hanno scaricato l’applicazione e 2.700 medici di famiglia e 340 pediatri di libera scelta collegati. Per quanto riguarda infine i DPI – dispositivi di protezione individuale oggi sono in distribuzione presso le strutture sanitarie: 28.600 mascherine chirurgiche, 14.600 maschere FFP2, 4.350 tute idrorepellenti, 38.700 guanti”.