Condividi Pin 15 Condivisioni

A causa dell’emergenza sanitaria l’amministrazione comunale potrebbe valutare lo slittamento della Festa Patronale

Santa Marinella, a rischio la festa di San Giuseppe –

L’emergenza sanitaria e il nuovo decreto del governo Conte per limitare il propagarsi del coronavirus, in particolare tra i soggetti a rischio, potrebbe causare anche lo slittamento della festa del Patrono: San Giuseppe.

Il Coronavirus tutte le feste potrebbe portar via. A rischio anche la Festa del Santo Patrono di Santa Marinella, San Giuseppe, prevista per il 19 marzo.

Come da tradizione, la città accende le vie del centro storico, regalando un lungo weekend ricco di eventi, mercatini artigianali, street food, iniziative e giostre per bambini e ragazzi. Una festa che diventa ogni anno punto di ritrovo per tutti.

Ma oggi con le norme di sicurezza decise dal Governo per fronteggiare il Coronavirus non si promettono buone notizie. Soltanto ieri sembrava tutto confermato, salvo proroghe dal governo che avrebbero potuto vedere uno stop delle manifestazioni oltre il 15 marzo.

A sole poche ore di distanza però la situazione sembra essersi capovolta e dal Comune potrebbe arrivare presto la decisione di rinvio della manifestazione.

Beatrice Pucci