Per contrastare l’emergenza e separare i malati dagli utenti con possibili sintomi da coronavirus, la Protezione civile è a lavoro per la realizzazione di una struttura fuori dall’ospedale

Covid-19, al San Paolo il montaggio della tensostruttura –

Operazioni in corso all’ospedale San Paolo di Civitavecchia per prevenire e contrastare le emergenze da coronavirus.

Come annunciato già nei giorni scorsi, dalla task force sia in Comune che in Regione è stata decisa la realizzazione di una struttura esterna al nosocomio cittadino, per separare gli accessi all’interno dell’ospedale San Paolo.

E così già questa mattina volontari della Protezione civile erano a lavoro per la realizzazione della tensostruttura che consentirà così di creare un accesso a parte all’ospedale, separato dal pronto soccorso, per tutti quei pazienti che potrebbero essere interessati dal covid-19.