Santa Marinella: a fuoco 4 auto nella notte

Nottata di duro lavoro per i Vigili del fuoco di Civitavecchia. Alle ore 01.15, gli uomini della Bonifazi si sono portati in Santa Marinella, via delle Fresie per incendio auto. Arrivati sul posto hanno trovato una situazione di incendio generalizzato. Il fuoco aveva completamente avvolto quattro macchine.

La rapida azione offensiva di spegnimento ha fatto si che le fiamme non lambissero le auto parcheggiate e le abitazioni adiacenti. Per completare la fase di raffreddamento e messa in sicurezza, si è reso necessario l’intervento dell’autobotte AB17. Giunti sul posto anche i Carabinieri della radiomobile di Civitavecchia per gli accertamenti del caso. Il tempo di ricondizionare il materiale che subito l’equipaggio della 17A ha dovuto recarsi in Civitavecchia, campo dell’oro, via Marche per danno d’acqua. La rottura della colonna portante di carico ha allagato un’appartamento sito al primo piano dello stabile in indirizzo. Si è resa necessaria la chiusura della colonna ed intimare l’intervento di un tecnico per la riparazione del caso. Non si è registrato nessun ferito.