Andrea Gabrielli nuovo allenatore del Città di Cerveteri

Dopo il quarto posto conquistato la scorsa stagione sulla panchina del Nuovo Borgo San Martino, Mister Gabrielli prende il comando della panchina verdazzurra

È Andrea Gabrielli il nuovo allenatore del Città di Cerveteri. La notizia era nell’aria da giorni e oggi, lunedì 27 maggio, è giunta l’ufficialità da parte del Presidente Andrea Lupi e del diretto interessato.

Si comincia dunque immediatamente a pianificare il futuro in casa verdazzurra, che il prossimo anno, salvo ripescaggio per il quale la società ha già presentato domanda, militerà nel campionato di Prima Categoria. Dopo la delusione e il dolore per la retrocessione maturata il 12 maggio scorso dunque, nell’ambito di un play-out “all’ultimo sangue” contro il Tarquinia, torna subito la voglia di costruire un nuovo grande progetto per la squadra etrusca.

Andrea Gabrielli è persona di fiducia della Famiglia Lupi e figura di comprovata esperienza, oltre che grande conoscitore dell’ambiente etrusco. La figura giusta, per temperamento e capacità di far gruppo, per far tornare alto l’entusiasmo in casa Città di Cerveteri dopo due anni estremamente difficili.

“Sono felice di poter annunciare a tutti che Andrea Gabrielli è il nuovo allenatore del Città di Cerveteri, una persona verso lo quale nutro una grande stima sia da un punto di vista personale che sportivo – ha dichiarato il Presidente Andrea Lupi – nel corso degli anni Gabrielli ha dimostrato ampiamente il proprio valore, sia nei settori giovanili con le varie selezioni Under della nostra città, sia lo scorso anno alla guida del Nuovo Borgo San Martino. Non sappiamo ancora se la nostra richiesta di ripescaggio in Promozione sarà accolta, ma in qualunque campionato ci ritroveremo a giocare, vogliamo arrivarci pronti. La Prima Categoria è una competizione difficile, con numerose trasferte spesso anche complesse, ma Mister Gabrielli ha dimostrato di conoscere bene la categoria e di avere tutte le carte in regola per condurci ad un campionato di vertice. Ad Andrea e allo staff tutto, l’augurio di un buon lavoro certo che sapranno incarnare al massimo i valori del Città di Cerveteri”.

“L’obiettivo che ci siamo fissati insieme al Mister Gabrielli e alla società tutta – aggiunge Lupi – è quello di aprire un nuovo ciclo fatto da uomini e giocatori attaccati al territorio e a questa gloriosa maglia. Con Gabrielli è nata una collaborazione già ai tempi di quando ero presidente del Borgo San Martino con risultati straordinari. Poi con il passaggio al Cerveteri riuscì a salvare la Juniores che aveva 0 Punti dopo 8 partite giocate. Andrea è sinonimo di sicurezza e affidabilità: ogni qualvolta che è stato chiamato in causa ha portato a termine il proprio impegno con grande determinazione. Insieme vogliamo riportare l’anima e l’orgoglio di essere di Cerveteri in ogni ragazzo che farà parte della rosa: solamente in questo modo potremo tornare grandi e fare bene. Benvenuto Andrea, buon lavoro!”.

“Porterò al Città di Cerveteri la mia esperienza e la mia voglia di far bene – ha detto l’allenatore Andrea Gabrielli – indipendentemente dalla categoria in cui giocherà il Cerveteri la prossima stagione, rappresenterà una sorta di anno zero per la squadra. Lavoreremo in modo intenso, cercando di allestire una squadra giovane ma soprattutto legata al territorio e alla città. Ci vorrà chiaramente del tempo per assestarci, ma faremo di tutto per disputare un campionato spumeggiante, offrendo bel gioco, spettacolo ed emozioni nuove a tifosi e città”.