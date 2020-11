Share Pin 34 Condivisioni

Ubriaco, aveva picchiato la moglie di 32 anni alla presenza dei due figli minori

Santa Marinella, 33enne romeno arrestato per maltrattamenti in famiglia

Nel corso della notte, tra domenica e lunedì, i Carabinieri della Stazione di Santa Marinella sono intervenuti presso l’abitazione di un cittadino romeno 33enne, il quale, evidentemente ubriaco, aveva picchiato la moglie di 32 anni alla presenza dei due figli minori. I militari a seguito di una chiamata al 112 da parte della vittima, sono intervenuti presso l’abitazione, dove hanno bloccato l’uomo che dopo l’arresto è stato accompagnato in caserma. La donna ed i bambini sono stati invece accompagnati presso l’Ospedale di Civitavecchia, dove sono stati medicati dai sanitari.

L’uomo, che dovrà rispondere del reato di maltrattamenti in famiglia e rischia una pena che va dai 3 ai 7 anni di reclusione, aggravata dalla presenza di minori, dopo l’arresto è

stato portato presso il carcere di Civitavecchia. Domenica sera invece, i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Civitavecchia hanno denunciato a piede libero il conducente di un motociclo, che dopo essersi fermato all’alt, ha cercato di darsi alla fuga urtando lo sportello dell’autovettura di servizio, procurando lievi lesioni ad uno dei militari. Il ragazzo, un 17enne di Civitavecchia, è stato subito bloccato, ed in considerazione della minore età, sono stati informati i genitori.

Dopo qualche minuto in caserma si è presentato il padre del ragazzo, il quale, già gravato da precedenti, ha minacciato i Carabinieri e ha tentato di ostacolare l’attività e la redazione degli atti nei suoi confronti. Figlio e padre sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria, il 17enne per resistenza a pubblico ufficiale, il padre per minaccia a pubblico ufficiale.