Appartamento in fiamme: l’intervento dei Vigili del Fuoco

Appartamento in fiamme in via degli Adimari, 109 a Roma. La squadra dei Vigili del Fuoco dell’Eur (11/A), intervenuta immediatamente sul posto ha cercato di mettere subito in sicurezza l’area.

L’incendio si è sviluppato all’interno di un’abitazione ubicata al piano terra di una palazzina di proprietà dell’Ater.

Non risultano esservi persone coinvolte o rimaste ferite.

Sul posto in ausilio della squadra intervenuta l’autoscala (AS 1), la botte (AB/9), il funzionario di guardia, la Polizia di Stato ed il 118.