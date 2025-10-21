Tecnologie di ultima generazione e interventi complessi per rafforzare l’offerta sanitaria del territorio. La Direttrice ASL Marino: “Presto anche risonanza magnetica e otorinolaringoiatria”

Sanità, nuovo impulso a Bracciano: inaugurata la chirurgia oculistica all’Ospedale “Padre Pio” –

La sanità del territorio fa un passo avanti importante. Questa mattina, all’Ospedale “Padre Pio” di Bracciano, è stato inaugurato il nuovo ciclo di attività chirurgiche dell’Unità Operativa di Oculistica, diretta dalla dottoressa Antonella Mollicone.

Grazie all’introduzione di strumentazioni di ultima generazione – tra cui microscopi ad alta precisione, laser avanzati e sistemi diagnostici di nuova concezione – sarà ora possibile effettuare interventi complessi, come la chirurgia vitreoretinica, i trapianti autologhi di congiuntiva e la gestione di cataratte associate a glaucoma.

Alla cerimonia di inaugurazione hanno preso parte la Direttrice Generale della ASL Roma 4, dottoressa Rosaria Marino, e il consigliere regionale Giorgio Simeoni, a testimonianza dell’impegno congiunto delle istituzioni nel rilancio dell’ospedale di Bracciano come punto di riferimento per la sanità locale.

“Potenziare l’ospedale di Bracciano è una priorità per garantire risposte concrete alla salute del territorio – ha dichiarato la Direttrice Generale, Rosaria Marino –. Oggi inauguriamo la chirurgia oculistica; presto, auspico, sarà possibile attivare la risonanza magnetica e avviare la branca dell’otorinolaringoiatria.”

L’apertura della nuova chirurgia oculistica segna un ulteriore passo verso il rafforzamento dei servizi sanitari territoriali, offrendo ai cittadini un accesso più diretto a cure specialistiche di alta qualità e riducendo la necessità di spostarsi verso i grandi ospedali della Capitale.

Con questa iniziativa, l’Ospedale “Padre Pio” conferma la propria vocazione di presidio strategico per l’area del lago di Bracciano e per tutto il quadrante nord della provincia di Roma, in linea con la strategia regionale di potenziamento della sanità di prossimità.