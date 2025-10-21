La II Commissione approva lo stanziamento di 2,1 milioni di euro

Regione Lazio: Via libera definitivo agli aiuti umanitari per Gaza e Cisgiordania –

La II Commissione Affari Europei, Internazionali e Cooperazione tra i popoli del Consiglio Regionale del Lazio ha espresso questa mattina parere favorevole sullo schema di deliberazione della Giunta Regionale relativo al Fondo per gli aiuti umanitari alla popolazione di Gaza e Cisgiordania.

Con questo passaggio si completa l’iter istituzionale previsto dall’articolo 51 della Legge Regionale n. 15 del 31 luglio 2025, che ha istituito il fondo destinato a interventi di emergenza umanitaria nei territori palestinesi. La Regione Lazio ha stanziato complessivamente 2,1 milioni di euro per sostenere la popolazione civile di Gaza e Cisgiordania, duramente colpita dalla crisi umanitaria in corso.

La decisione, maturata durante l’assestamento di bilancio dello scorso luglio, è nata da una proposta congiunta delle opposizioni e ha trovato il sostegno immediato del presidente Francesco Rocca, che ha deciso di raddoppiare la cifra inizialmente proposta.

Il via libera odierno della Commissione consiliare rappresenta un segnale concreto di solidarietà in un momento in cui la situazione umanitaria nei territori palestinesi resta drammatica.

“Ogni gesto conta”, dichiarano la presidente Emanuela Mari, il vicepresidente Michele Nicolai e la consigliera Maria Chiara Iannarelli. “La scelta del Lazio rappresenta un precedente virtuoso nel panorama delle regioni italiane. La Regione si conferma così tra le prime in Italia a tradurre in azione concreta il principio della solidarietà internazionale. L’approvazione all’unanimità conferma la natura bipartisan dell’intervento: una risposta politica e morale che supera gli steccati ideologici di fronte all’emergenza umanitaria.”

Con il parere favorevole della Commissione, la delibera diventa ora operativa. Nei prossimi mesi saranno definite le modalità di erogazione dei fondi, di cui 1,1 milioni saranno destinati all’Organizzazione Mondiale della Sanità per la fornitura di presidi sanitari a Gaza, e 1 milione per l’intervento in Cisgiordania, individuando, in collaborazione con il MAECI (Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale), le organizzazioni umanitarie destinatarie e i progetti specifici su cui intervenire.

I Consiglieri regionali Emanuela Mari, Michele Nicolai e Maria Chiara Iannarelli (FdI)