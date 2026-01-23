Sanità, liste d’attesa fuori controllo. M5S Cerveteri: “Rocca scarica le colpe sui cittadini, un fallimento politico che pagano le persone” –

Dal Gruppo Territoriale Movimento 5 Stelle Cerveteri riceviamo e pubblichiamo

Per giustificare il caos generato dalla nuova scadenza delle ricette, il presidente della Regione Lazio e assessore alla Sanità Francesco Rocca arriva a un fatto gravissimo: scaricare le responsabilità sui cittadini, accusati di non rispettare i tempi di prenotazione indicati dai medici.

Una dichiarazione inaccettabile, che offende migliaia di persone già duramente colpite da un sistema sanitario regionale in evidente difficoltà. Le liste d’attesa continuano a essere fuori controllo, con visite ed esami fissati anche a distanza di anni, in alcuni casi fino al 2027. Una situazione che costringe molti cittadini a rivolgersi alla sanità privata per prestazioni urgenti, pagando di tasca propria, oppure a dover scegliere tra curarsi e sostenere le spese quotidiane.

Di fronte a questo scenario, anziché assumersi le proprie responsabilità politiche e amministrative, Rocca preferisce colpevolizzare i cittadini, certificando così il fallimento delle promesse elettorali sull’azzeramento delle liste d’attesa, oggi palesemente disattese.

“È un atteggiamento vergognoso — dichiarano i consiglieri regionali M5S Novelli e Zuccalà — che dimostra l’incapacità di questa giunta di affrontare i reali bisogni delle comunità locali.” Il Gruppo Territoriale M5S Cerveteri sostiene pienamente questa posizione.

Il Movimento 5 Stelle chiede alla Regione Lazio risposte immediate e soluzioni strutturali, a partire dal potenziamento del servizio sanitario pubblico e dal rispetto dei tempi di accesso alle cure. La salute non è un privilegio: è un diritto costituzionale.