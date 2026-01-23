Il capolavoro di Luigi Pirandello rivive nella regia di Antonello Avallone

Roma, “Il berretto a sonagli” torna in scena al Teatro Marconi –

di Marco Di Marzio

Roma si prepara ad accogliere uno dei testi più emblematici del teatro italiano. Sabato 31 gennaio alle ore 19, il Teatro Marconi a Roma ospiterà Il berretto a sonagli, celebre opera di Luigi Pirandello, proposta dalla Compagnia delle Arti Srl in un allestimento intenso e attuale.

Lo spettacolo, diretto e interpretato da Antonello Avallone, mette in scena con lucidità e forza drammatica il conflitto tra verità e convenzione sociale, cuore pulsante della poetica pirandelliana. Al centro della vicenda, l’ipocrisia borghese e il prezzo altissimo che si paga quando si decide di smascherarla.

Accanto ad Avallone, un cast affiatato composto da Flaminia Fegarotti, Walter Caputi, Flavia Di Domenico, Alessandro Capone, Francesca Cati e Susy Sergiacomo, dà vita a personaggi scolpiti con precisione psicologica, restituendo tutta la modernità di un testo scritto oltre un secolo fa ma ancora sorprendentemente attuale.

Le scene e i costumi, firmati da Red Bodo’, contribuiscono a creare un’atmosfera sospesa tra ironia amara e tragedia umana, accompagnando lo spettatore in un viaggio teatrale che invita alla riflessione e non rinuncia a colpire emotivamente.

Un appuntamento imperdibile per gli amanti del grande teatro e per chi desidera riscoprire Pirandello attraverso una lettura incisiva e coinvolgente.

Biglietti: 15 € + 2 € di prevendita

Quando: sabato 31 gennaio, ore 19

Dove: Teatro Marconi, Roma