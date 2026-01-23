Erasmus+ “Legend Tech”: studenti verso la Polonia, aperte le candidature –

Un’Europa sempre più vicina ai banchi di scuola. Nell’ambito del progetto Erasmus+ “Legend Tech”, è in programma una nuova mobilità internazionale che porterà un gruppo di studenti della scuola secondaria di primo grado in Polonia dal 17 al 22 maggio.

L’iniziativa rappresenta la naturale prosecuzione del percorso europeo avviato nei mesi scorsi, che ha già visto studenti e docenti protagonisti di una significativa esperienza di mobilità in Turchia, e nelle prossime settimane proprio a Cerveteri, quando le nostre famiglie apriranno le porte delle loro case all’insegna dell’ospitalità, dello scambio culturale e dell’innovazione didattica.

Il progetto “Legend Tech” mira a sviluppare competenze digitali, spirito critico e cittadinanza europea, favorendo il confronto tra sistemi scolastici e culture diverse. Durante la settimana in Polonia, gli studenti parteciperanno ad attività didattiche, laboratori tecnologici e momenti di condivisione con i partner europei, vivendo un’esperienza formativa di grande valore umano e culturale.

In questi giorni sono aperte le candidature per la selezione degli alunni interessati a partecipare alla mobilità. La partecipazione al progetto Erasmus+ costituisce un’importante occasione di crescita personale, linguistica e relazionale, contribuendo a rafforzare autonomia, collaborazione e apertura verso il contesto europeo.

La scuola conferma così il proprio impegno nel promuovere una didattica innovativa e internazionale, capace di preparare i più giovani alle sfide del futuro, valorizzando al contempo il dialogo tra i popoli e le culture.