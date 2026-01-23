Piano Estate 2026: all’Istituto Comprensivo Cena un’estate tra gioco, cultura e innovazione –

Anche quest’anno l’Istituto Comprensivo Cena propone il Piano Estate 2026, un’importante iniziativa educativa rivolta agli alunni dai 5 ai 12 anni, che si svolgerà dal 22 giugno al 3 luglio. Il progetto rientra nel Piano Nazionale Scuola e Competenze 2021-2027 e nasce con l’obiettivo di offrire ai bambini un’esperienza estiva di qualità, capace di coniugare apprendimento, socializzazione e divertimento.

Il programma prevede un’ampia offerta di laboratori tematici, pensati per stimolare la curiosità, la creatività e lo sviluppo delle competenze. Tra le attività proposte spicca il City Camp, un campo estivo con tutor madrelingua inglese, affiancato da laboratori di Math Games, robotica, biotecnologie, emozioni, linguaggi e teatro, oltre a percorsi dedicati all’archeologia e alla cultura.

Attraverso metodologie didattiche innovative e il gioco come strumento educativo, il Piano Estate intende valorizzare il tempo estivo come occasione di crescita personale e culturale, favorendo l’inclusione e il benessere degli alunni in un contesto stimolante e sicuro.

Nei prossimi giorni sarà pubblicato sul sito ufficiale dell’Istituto Comprensivo Cena il form per le iscrizioni. Tutte le informazioni e gli aggiornamenti sono disponibili su www.iccena.edu.it.