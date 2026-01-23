Il gruppo Volontari e Protezione Civile dell’Associazione Nazionale Polizia di Stato di Cerveteri, Ladispoli e Manziana dona giochi e strumenti educativi all’ospedale pediatrico romano

Giocattoli e materiali didattici per i piccoli pazienti: la solidarietà dell’ANPS arriva al Bambino Gesù –

Un gesto concreto di vicinanza ai bambini ricoverati e alle loro famiglie. Il gruppo Volontari e Protezione Civile dell’Associazione Nazionale Polizia di Stato – sezione di Cerveteri con i distaccamenti di Ladispoli e Manziana – ha effettuato una donazione di materiali didattici, ludici e giocattoli destinati ai reparti pediatrici dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

La consegna è avvenuta nella giornata del 23 gennaio 2026 presso la sede dell’ospedale, alla presenza di una delegazione dell’associazione e dello staff sanitario. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di offrire momenti di sollievo, gioco e creatività ai piccoli pazienti durante il delicato percorso di cura.

«Questa donazione rappresenta molto più di un gesto simbolico – ha dichiarato il responsabile dell’ODV ANPS Cerveteri, Bruno Camposarcone –. Crediamo che il gioco e l’apprendimento siano strumenti fondamentali per il benessere dei bambini in ospedale. Vogliamo portare un po’ di colore e normalità nelle loro giornate».

Sulla stessa linea il vice responsabile Roberto Oertel, che ha sottolineato l’emozione vissuta durante la consegna: «Vedere l’entusiasmo del personale sanitario e il sorriso dei bambini mentre sistemavamo i giochi sui tavoli è stato il momento più bello. La nostra associazione lavora ogni giorno per realizzare progetti con un impatto reale su famiglie e minori che attraversano momenti difficili».

Il progetto, proposto dal coordinatore Danilo Leopardi, è stato immediatamente approvato dal direttivo. La raccolta fondi, avviata il 22 dicembre e conclusa il 31 dicembre, ha permesso di raccogliere 440 euro grazie alla generosità dei volontari, anche durante il periodo delle festività natalizie. Somma che ha consentito l’acquisto del materiale oggi consegnato.

«Siamo convinti che anche piccoli gesti possano fare una grande differenza – ha concluso Leopardi – e continueremo a sostenere realtà che ogni giorno si prendono cura dei bambini».

L’attività dell’ODV ANPS di Cerveteri, Ladispoli e Manziana prosegue da anni sul territorio con iniziative solidali, educative e ricreative a favore di minori e famiglie in condizioni di fragilità. La donazione al Bambino Gesù si inserisce in un percorso costante di collaborazione e vicinanza alle strutture pediatriche e alla comunità locale.