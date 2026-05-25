Domenica scorsa, ai Campionati Italiani di Staffetta Master disputati a Misano Adriatico, gli atleti di Ladispoli Emanuele De Simone e Massimo Ussia Spinaci hanno ottenuto un risultato di grande rilievo, conquistando complessivamente tre medaglie: un oro, un argento e un bronzo, nelle categorie M40 e M55.

Tre medaglie per Ladispoli ai Campionati Italiani Master di Staffetta

Le prestazioni sono arrivate nelle specialità della velocità a squadre, in particolare nelle gare della 4×100 e della 4×400, dove i due atleti hanno dimostrato ancora una volta solidità, esperienza e notevole spirito di squadra. In un contesto altamente competitivo come quello dei Campionati Italiani Master, il bottino di medaglie rappresenta un importante riconoscimento del lavoro svolto negli allenamenti e della continuità di rendimento nel tempo.

Emanuele De Simone e Massimo Ussia Spinaci hanno espresso grande soddisfazione per i risultati ottenuti, sottolineando il valore del gruppo e la determinazione che li ha accompagnati lungo tutto il percorso di preparazione. Un ruolo fondamentale è stato attribuito alla loro allenatrice Loredana Ricci, alla quale gli atleti hanno rivolto un sentito ringraziamento per la guida tecnica, il supporto costante e la capacità di valorizzare al meglio le loro prestazioni, permettendo il raggiungimento di risultati così significativi.

Questi successi confermano la crescita del movimento master a Ladispoli e testimoniano come passione, impegno e lavoro di squadra possano ancora portare a traguardi di assoluto valore a livello nazionale.