Civitavecchia, volontari in campo per “Il Mare d’Inverno”

Domenica 25 gennaio la pulizia della spiaggia della Marina: settima edizione cittadina dell’iniziativa nazionale di Fare Verde

Torna anche a Civitavecchia l’appuntamento con “Il Mare d’Inverno”, la storica campagna nazionale dedicata alla tutela dei litorali, giunta quest’anno alla sua XXXV edizione. L’iniziativa si svolgerà domenica 25 gennaio 2026, dalle 9.30 alle 12.30, presso la spiaggia della Marina, con ritrovo fissato in Piazza Betlemme.

Per la settima volta nella città, i volontari del gruppo locale di Fare Verde scenderanno in campo per la pulizia dell’arenile, con l’obiettivo di rimuovere i rifiuti accumulati nei mesi invernali e sensibilizzare i cittadini sul tema dell’inquinamento costiero. L’evento si svolge con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e della Regione Lazio, e vede la collaborazione del gruppo di cammino della ASL Roma 4 e del Leo Club Civitavecchia–Santa Marinella.

«L’inquinamento dei litorali non è un problema stagionale – spiega Paolo De Mutiis, presidente del gruppo locale – ma riguarda tutti i dodici mesi dell’anno. Con questa iniziativa vogliamo riportare l’attenzione sulla necessità di ridurre i rifiuti e incrementare il riciclo, ricordando che le discariche rappresentano l’ultima soluzione possibile».

La partecipazione è aperta a tutti: cittadini, famiglie e associazioni. Agli aderenti saranno forniti guanti e sacchetti per la raccolta dei rifiuti, nel rispetto delle norme di sicurezza.

Un gesto concreto per l’ambiente e un’occasione per ribadire che la tutela del mare inizia anche d’inverno, partendo dai territori e dall’impegno diretto della comunità locale.