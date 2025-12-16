‘Sanità e Territorio’, venerdì 19 le proposte dei circoli PD di Ladispoli e Cerveteri

Da tempo i cittadini di Ladispoli e Cerveteri vivono le difficoltà di una Sanità pubblica non adeguata ai bisogni della popolazione. Per parlare di questi problemi, ascoltare i

cittadini e proporre soluzioni, i circoli PD di Ladispoli e Cerveteri hanno organizzato per venerdì 19 dicembre alle 1 presso l’Aula Consiliare “Fausto Ceraolo” di Ladispoli un incontro con rappresentanti istituzionali e politici nazionali, regionali e provinciali, dal titolo “Sanità e Territorio: le proposte del PD”.

Interverranno: Roberto Morassut, deputato PD, Marina Sereni, responsabile Salute della Segreteria nazionale PD, Michela Califano, consigliera regionale, Emiliano Minnucci,

della segreteria PD Provincia di Roma, Paola Orelli, vicesegretaria circolo PD Cerveteri. Introduce Fabio d’Annunzio, segretario circolo PD di Cerveteri, modera Giacomo Maria De Vito, vicesegretario circolo PD Ladispoli.