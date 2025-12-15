Calcio, la Virtus Marina di San Nicola strappa un punto alla capolista

Pareggio tra Virtus MSN e Fregene, nel weekend di seconda categoria la partita è terminata 0-0

Il weekend di gare ha regalato un punto importante alla Virtus Marina di San Nicol che, nella mattinata di domenica al Lombardi, ha fermato la capolista, inchiodando il punteggio sullo 0-0 e conquistando un punto importante contro l’AC Fregene.

“E’ stata una bella partita” ha dichiarato mister Pino Neto, soddisfatto della prestazione dei suoi. “E’ stato un incontro tra due squadre giovani che se la sono giocata a viso aperto e nel quale non si è vista assolutamente la differenza di punti in classifica. Alla fine il risultato è giusto per quello che si è visto in campo” ha detto il mister rossoblù.

“Dalle prestazioni che stiamo facendo ultimamente mi aspettavo sicuramente una bella partita – ha aggiunto Neto – sapevo delle difficoltà che avremmo potuto incontrare, giocando con la prima in classifica, ma i ragazzi oramai hanno trovato convinzione e consapevolezza nei propri mezzi, sappiamo che la classifica che abbiamo non rispecchia quello che abbiamo prodotto in campo, sicuramente avremmo meritato di più in termini di punti”.

Molinari e compagni, che puntavano dall’inizio dell’anno ad una salvezza più tranquilla rispetto a quella della passata stagione, ora, sono a debita distanza dal penultimo posto. L’ultima giornata prima della sosta natalizia li vedrà impegnati contro lo Sporting Real Aurelio. Vincere il 21 dicembre a Roma permetterebbe di scalare ulteriori posizioni in classifica e di mettersi dietro proprio i capitolini.